Rick Hurst, znany z roli zastępcy szeryfa Cletusa Hogga w pierwszej wersji „Diuków Hazzardu”, zmarł w czwartek w wieku 79 lat. Informację o jego odejściu przekazało muzeum Cooter’s Place, gdzie aktor miał pojawić się jako gość specjalny w dniach 3-7 lipca. Śmierć miała miejsce w Los Angeles, o czym poinformowała jego była żona, Candance Kaniecki, w rozmowie z portalem TMZ. Kobieta podkreśliła, że śmierć Ricka była całkowicie niespodziewana. Do tej pory nie ujawniono oficjalnej przyczyny zgonu.

Rick Hurst był postacią kultową dla fanów amerykańskiej telewizji lat 70. i 80. Aktor występował w wielu popularnych produkcjach telewizyjnych i filmowych. Oprócz niezapomnianej roli w „Diukach Hazzardu”, można go było zobaczyć w takich tytułach jak „Grzechotniki”, „Na linii ognia”, „Karate Kid III”, „Stalowe magnolie”, „Kojak”, „Obrońca” oraz „Melrose Place”. Przez lata powracał również w kontynuacjach i specjalnych wydaniach "Diuków Hazzardu", gdzie zdobył sympatię fanów jako dobroduszny, choć skorumpowany gliniarz.

Na oficjalnym profilu produkcji „Diuków Hazzardu” w mediach społecznościowych pojawiło się poruszające pożegnanie Ricka Hursta. W oświadczeniu napisano, że aktor wniósł do swojej roli „ciepło, humor i niezapomniany urok”, a dla fanów był kimś więcej niż tylko postacią z serialu — był jak rodzina. Produkcja podkreśliła również jego hojność, pokorę oraz miłość do spotkań z fanami podczas licznych wydarzeń w całym kraju.

Z ciężkim sercem żegnamy Ricka Hursta, ukochanego aktora, który wniósł ciepło, humor i niezapomniany urok do roli zastępcy szeryfa Cletusa Hogga w serialu »Diukowie Hazzardu«. (…) Dla fanów był czymś więcej niż postacią — był rodziną. Jego delikatny uśmiech, nienaganne wyczucie komediowe i dobroduszny duch rozjaśniały każdą scenę. Poza ekranem Rick był znany ze swojej hojności, pokory i miłości do nawiązywania kontaktów z fanami podczas wydarzeń w całym kraju

Odejście Ricka to wielka strata, ale jego pamięć na zawsze pozostanie w sercach tych, którzy dorastali, oglądając go, śmiejąc się z nim i kochając go. Spoczywaj w pokoju, Ricku. Sprawiłeś, że świat stał się odrobinę lżejszy

