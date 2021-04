Nie żyje gwiazda "Na dobre i na złe". Ewa Wawrzoń zmarła w wieku 83 lat

Ewa Wawrzoń nie żyje, aktorka zmarła w wieku 83 lat. Tą smutną wiadomość przekazał Związek Artystów Scen Polskich. Aktorka wystąpiła w wielu spektaklach, filmach i serialach, a szerszej publiczności dała się poznać jako Wnukowa w serialu TVP „Plebania”. Grała również w takich produkcjach jak "Samo życie", "Na dobre i na złe", "13 posterunek" czy "W labiryncie":

Dotarła do nas smutna wiadomość o odejściu Ewy Wawrzoń, wspaniałej aktorki teatralnej i filmowej, Członkini ZASP. Artystka związana była m.in z teatrami w Krakowie i Warszawie. Spoczywaj w pokoju [*] - czytamy na oficjalnym koncie Związku Artystów Scen Polskich na Facebooku.

Ewa Wawrzoń zmarła w wieku 83 lat

Ewa Wawrzoń w 1958 r. skończyła studia aktorskie na Wydziale Aktorskim PWST w Krakowie i jeszcze w tym samym roku zagrała w spektaklu. To właśnie teatr był jej największą miłością i pasją. Kiedy wspólnie z Januszem Bukowskim grali w adaptacji "Lalki" w Teatrze Powszechnym - to tam zaczęła się ich relacja. Para została małżeństwem, a w 2005 roku Ewa Wawrzoń musiała pożegnać swojego męża, który zmarł niespodziewanie w Pradze. To był dla aktorki prawdziwy cios, jak wspomina Jacek Kałucki w swoim pożegnaniu Ewy Wawrzoń:

Tworzyli z Januszem wspaniałą parę i kochające się małżeństwo. Długo Ewa nie mogła się pogodzić z nagłą śmiercią męża. Teraz znów są razem. Do zobaczenia kochani! - napisał Jacek Kałucki na Facebooku.

A jaką kobietą była Ewa Wawrzoń? Aktor, Jacek Kałucki opisał aktorkę pięknymi słowami:

Ewa była wspaniałą kobietą z dużą klasą! Nie będę pisał, że znakomitą aktorką, bo byłby to truizm. Miała swoje zdanie, które zawsze potrafiła uargumentować. Rzeczywiście, chwilami bezkompromisowa, ale jej rady i uwagi zawsze były szczere i pomocne - dodaje Jacek Kałucki.

Ewa Wawrzoń zmarła w wieku 83 lat.

Zobacz także: Plebania zniknęła z telewizji już 5 lat temu. Jak dziś wygląda kultowy Janusz Tracz? Zobacz ZDJĘCIA!

Ewa Wawrzoń z mężem Januszem Bukowskim.