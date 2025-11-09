Halina Jabłonowska urodziła się 12 marca 1931 roku w Wilnie. Od najmłodszych lat wiedziała, że chce związać życie ze sceną. W 1954 roku ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Aktorską w Krakowie, a już wcześniej występowała na deskach teatrów w całej Polsce — od Teatru Nowego w Poznaniu, przez Teatr Powszechny, aż po warszawski Teatr Dramatyczny. Debiut filmowy zaliczyła w 1946 roku w legendarnych Zakazanych piosenkach. Przez następne dekady zagrała dziesiątki ról, które świadczyły o jej niezwykłym talencie i wszechstronności.

Nie żyje Halina Jabłonowska

Dla milionów Polaków Halina Jabłonowska pozostanie przede wszystkim Gienią – ciepłą, pogodną i mądrą sąsiadką Leokadii z Klanu. Jej postać niosła widzom spokój, dobroć i serdeczność. Rola ta uczyniła z niej jedną z najbardziej lubianych seniorek polskiego ekranu. Jabłonowska pokazała, że wiek nie ogranicza – przeciwnie, pozwala przekazywać doświadczenie i życiową mądrość młodszym pokoleniom.

W życiu prywatnym aktorkę spotkały bolesne doświadczenia. W 2015 roku zmarła jej jedyna córka, a dwa lata później odeszło ukochane mąż. Mimo tragedii Halina Jabłonowska nie poddała się — pozostała aktywna zawodowo, wciąż pracując i występując.

Ostatnie lata spędziła w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Tam nadal angażowała się w życie artystyczne, wspierała młodszych kolegów i chętnie spotykała się z fanami. W jednym z wywiadów przyznała, że „aktorstwo jest jak oddychanie – nie da się bez niego żyć”.

Pożegnanie legendy

Halina Jabłonowska zmarła 23 października 2025 roku. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 7 listopada na Cmentarzu Czerniakowskim w Warszawie. Żegnali ją najbliżsi, przyjaciele ze środowiska teatralnego i serialowego oraz tłumy widzów, dla których była symbolem elegancji, klasy i dobroci. Halina Jabłonowska należała do pokolenia artystów, które budowało polską kulturę po wojnie. Jej praca na scenie i ekranie to zapis historii polskiego teatru, ale też dowód, że sztuka potrafi ocalać człowieczeństwo nawet w najtrudniejszych chwilach.

Jej uśmiech i ciepły głos na zawsze pozostaną w pamięci widzów.

