Cristina Pérez Galcenco, urodzona na wyspie Lanzarote, była hiszpańską modelką o obiecującej karierze. Córka byłego piłkarza Nacho Péreza i Tatiany Galcenco zadebiutowała w świecie mody w wieku 14 lat podczas Campoamor Fashion Show w Oviedo. Szybko zdobyła uznanie i rozpoczęła międzynarodową karierę, prezentując kolekcje w prestiżowych stolicach mody, takich jak Madryt, Mediolan, Paryż, Londyn oraz w Chinach.

Młoda modelka wyróżniała się nie tylko urodą, ale również profesjonalizmem i wrażliwością, które przyciągały uwagę projektantów i fotografów. Jej dynamiczna obecność na wybiegach sprawiała, że była uznawana za jedną z najbardziej rozpoznawalnych młodych twarzy hiszpańskiej mody.

Nagła śmierć modelki. Co wiadomo o okolicznościach?

3 lutego 2026 roku ciało Cristiny Pérez Galcenco zostało odnalezione w jej domu w Maladze, w którym mieszkała z powodu podjętej tam edukacji. Informacja o jej śmierci została podana do wiadomości publicznej 6 lutego 2026 roku i natychmiast poruszyła świat mody i fanów młodej gwiazdy.

Według doniesień prasowych, na miejscu nie znaleziono śladów przemocy. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyna śmierci modelki miała charakter naturalny, jednak szczegóły nie zostały ujawnione. Sprawa jest wciąż badana, a najbliżsi Cristiny proszą o uszanowanie ich prywatności.

Wystawienie ciała Cristiny Pérez Galcenco miało miejsce 6 lutego w zakładzie pogrzebowym Puente Nora w Lugones, w Hiszpanii. Pogrzeb odbędzie się 7 lutego w miejscowym kościele parafialnym.

Reakcje świata mody na śmierć 21-letniej modelki

Śmierć Cristiny Pérez Galcenco wstrząsnęła środowiskiem modowym w Hiszpanii i poza jej granicami. Projektanci, fotografowie i współpracownicy modelki dzielą się swoimi wspomnieniami i kondolencjami w mediach społecznościowych. Wiele osób wyraziło niedowierzanie i głęboki smutek.

Znany hiszpański fryzjer Manuel Mon, który współpracował z Cristiną, zamieścił poruszający wpis:

Zbyt wcześnie odeszła od nas młoda, pełna wrażliwości osoba, która była częścią naszej historii. Oprócz jej talentu przed kamerą i na wybiegu, będziemy pamiętać jej słodycz, profesjonalizm i autentyczność, z jaką ożywiała każdy kadr. Jej obecność wnosiła do pracy nie tylko piękno, ale także człowieczeństwo, szacunek i wyjątkową energię

Rodzina, znajomi i współpracownicy Cristiny Pérez Galcenco łączą się w bólu po utracie tak młodej i utalentowanej osoby. W mediach społecznościowych pojawiły się setki komentarzy fanów i osób z branży, którzy wyrażali smutek i składali kondolencje.

