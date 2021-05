Nie żyje Charles Grodin, aktor z filmu "Beethoven". Miał 86 lat

Media przekazały bardzo smutną wiadomość. Nie żyje słynny komik Charles Grodin. Aktor, którego widzowie z pewnością doskonale pamiętają z takich hitów jak ""Beethoven", "Dziecko Rosemary", "King Kong" czy "Zdążyć przed północą" miał 86 lat.

Informację o śmierci aktora za pośrednictwem dziennika "New York Times" przekazał jego syn, Nicholas. Charler Grodin zmarł w swoim domu w Winton w stanie Connecticut. Gwiazdor chorował na raka szpiku kostnego tzw. szpiczaka mnogiego.

Actor Charles Grodin has died from bone marrow cancer, his family confirms. He was 86. https://t.co/x8UMXNgTzF pic.twitter.com/nZrCXXNPR4