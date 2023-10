Krystyna Durys zaledwie kilka dni temu grała koncert w Sokołowskim Ośrodku Kultury. Teraz w mediach społecznościowych pojawiła się informacja, że zmarła 19 października. Jazzowa piosenkarka miała zaledwie 38 lat i całe życie przed sobą. Internauci nie mogą uwierzyć w naglą śmierć artystki, a pod postami pojawiło się wiele wzruszających wpisów.

Nie żyje Krystyna Durys. Zmarła w wieku 38 lat

Krystyna Durys była cenioną wokalistką jazzową pochodzącą z Trójmiasta. Na scenie występowała od najmłodszych lat, jako siedmiolatka występowała w wokalno-tanecznej grupie. W swojej karierze wydała dwa albumy "Tribute to Ladies of Jazz" i "At the Movies". Durys występowała nie tylko w Polsce, ale i na świecie, śpiewała na wielu festiwalach międzynarodowych m.in. w Słowacji, Danii czy Indonezji. Mąż wokalistki Adam Zagrodzki poinformował o jej śmierci, która była spowodowana zatrzymaniem akcji serca, w wyniku czego nastąpiło niedotlenienie mózgu. W mediach społecznościowych pojawiły się wzruszające wpisy wspominające wokalistkę.

Z ogromnym bólem i niedowierzaniem przyjęliśmy informację o nagłym Odejściu Krystyna Durys. Pani Krystyna od lat wspierała swym Ogromnym Talentem i Wrażliwością nasze inicjatywy. Zawsze chętnie odpowiadała na nasze zaproszenie. To Wielka Strata dla Sceny Muzycznej na Świecie Talent, Wdzięk, Elegancja, Radość, jaki wnosiła na scenę zawsze pozostanie w pamięci — wspomina Stowarzyszenie Dlaczego Nie.

Fani Krystyny Durys nie mogą uwierzyć w jej śmierć w tak młodym wieku. Pod wzruszającymi postami o jej śmierci pojawia się mostów komentarzy pogrążonych w smutku internautów.

Serce pęka. Szok i niedowierzanie

Przykro że tak młode osoby nas opuszczają, wyrazy współczucia dla rodziny i przyjaciół...

Taka młoda, piękna kobieta. Los nie jest sprawiedliwy... Najszczersze kondolencje dla bliskich — piszą internauci.

Rodzinie i bliskim składamy najszczersze kondolencje.