Nie żyje Aleksander Doba. "Zmarł, zdobywając najwyższy szczyt Afryki". Miał 74 lata 

Zmarł Aleksander Doba. Znany podróżnik miał 74 lata. Jak poinformowała rodzina:

Informacja o jego śmierci została przekazana przez rodzinę na jego oficjalnym profilu na Facebooku.

Aleksander Doba zmarł w poniedziałek 22 lutego w wieku 74 lat. Tragiczna informacja została przekazana przez najbliższych podróżnika. Aleksander Doba pogrążył w żałobie żonę, Gabrielę, dwóch synów – Bartłomieja i Czesława. W komunikacie na Facebooku czytamy:

Rodzinie i bliskim Aleksandra Doby składamy szczere wyrazy współczucia.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 22 lutego zmarł wielki kajakarz Aleksander Doba. zmarł śmiercią podróżnika... Opublikowany przez Aleksandra Dobę Wtorek, 23 lutego 2021

Aleksander Doba o swoim marzeniu, jakim była chęć zdobycia Kilimandżaro mówił jeszcze w lutym:

Kajaki nie odwiodły mnie od innych form poznawania świata. Już sama nazwa tej najwyższej góry Afryki jest fascynująca. To samotna góra powulkaniczna wyrastająca z sawann w pobliżu równika na wysokość niemal 6 km. W planowanej wyprawie jest wejście na szczyt góry i zejście do podnóża, safari w dwóch parkach narodowych: Tarangire i Ngoro Ngoro oraz odpoczynek na wyspie Zanzibar – mówił Aleksander Doba w rozmowie z "Tygodnikiem Swarzędzkim".

Aleksander Doba był podróżnikiem i kajakarzem. Zasłynął szczególnie, gdy siłą mięśni przepłynął kajakiem Atlantyk i to aż trzykrotnie! Jego pierwsza wyprawa z Afryki do Ameryki Południowej trwała aż 99 dni i odbyła się w latach 2010-2011. Był pierwszym człowiekiem w historii, który tego dokonał. Druga wyprawa z Europy do Ameryki Północnej odbyła się w latach 2013-2014 i trwała aż 167 dni. Ostatnia wyprawa z Ameryki Północnej do Europy rozpoczęła się w maju 2017 roku. Aleksander Doba wystąpił również w programie telewizyjnym "Agent Gwiazdy". W 2015 roku zdobył tytuł „Podróżnika Roku 2015” przez głosowanie National Geographic, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w pod koniec 2018 roku otrzymał Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości.