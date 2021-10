Nie żyje aktor Ryszard Filipski. Był gwiazdą "Hubala" i "Kryminalnych"

Radosław Majdan, Andrzej Piaseczny, Jacek Kopczyński, Piotr Zelt, Tomasz Iwan, Marek Włodarczyk, Rafał Maserak i inni pożegnali Ryszarda Adamusa. W czwartek, 4 czerwca, na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie odbył się pogrzeb ojca młodej gwiazdy serialu "Barwy szczęścia", Anny Adamus. We wzruszającej ceremonii wzięli udział najbliżsi i przyjaciele producenta muzycznego oraz założyciela Piłkarskiej Reprezentacji Artystów Polskich. Poruszające pożegnanie Ryszarda Adamusa Ryszard Adamus, tata młodej gwiazdy "Barw szczęścia" zmarł 15 maja w swoim domu pod Warszawą. Anna Adamus w rozmowie z mediami przyznała, że to właśnie ona znalazła nieprzytomnego tatę i próbowała go reanimować. Wyznanie 16-letniej córki producenta muzycznego porusza do łez. Przeraziłam się i zadzwoniłam pod numer 112, tam usłyszałam, że mam reanimować tatę i robiłam to- Anna Adamus powiedziała w rozmowie z "Super Expressem". Wczoraj Anna Adamus pożegnała ukochanego ojca. Na pogrzebie pojawiło się sporo gwiazd, które bardzo dobrze znały się z Ryszardem Adamusem. Podczas ceremonii na cmentarzu koledzy z Reprezentacji Artystów Polskich wykonali poruszający gest - podnieśli do góry koszulki piłkarskie. Zobaczcie sami! Rodzinie Ryszarda Adamusa i jego bliskim jeszcze raz składamy kondolencje. Zobacz także: Dramat młodej gwiazdy "Barw szczęścia". Tata Anny Adamus nie żyje. Koledzy pożegnali Ryszarda Adamusa. Na pogrzebie pojawił się m.in. Radosław Majdan. W ceremonii wziął udział również Andrzej Piaseczny. Ryszard Adamus był ojcem młodej gwiazdy "Barw szczęścia", Anny Adamus: