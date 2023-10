5 lipca 2023 roku zmarła CoCo Lee - według informacji przekazanych do mediów, 48-letnia wokalistka podjęła próbę samobójczą, która okazała się skuteczna. Kim była CoCo Lee i co jeszcze wiadomo na temat tragedii?

CoCo Lee nie żyje. Przegrała walkę z poważną chorobą

W środę, 5 lipca wieczorem media obiegły smutne informacje o tragicznej śmierci CoCo Lee - amerykańskiej piosenkarki chińskiego pochodzenia. Gwiazda między innymi filmów Disneya miała 48 lat, a jak wiadomo, przyczyną jej śmierci była udana próba samobójcza.

O odejściu 48-letniej gwiazdy poinformowali w mediach społecznościowych jej bliscy.

- Z wielkim żalem pragniemy przekazać smutną wiadomość: CoCo niestety kilka lat temu zachorowała na depresję. Po długim okresie walki z chorobą w ostatnim czasie jej stan się pogorszył. 2 lipca próbowała popełnić samobójstwo i trafiła do szpitala. Po intensywnej akcji ratunkowej i leczeniu przez zespół szpitalny 5 lipca w końcu odzyskała przytomność, a potem zmarła - czytamy w oświadczeniu rodziny CoCo Lee.

Jak przekazała rodzina zmarłej, CoCo Lee zmagała się z depresją, jednak ostatecznie przegrała z chorobą, mimo poszukiwania pomocy specjalistów.

- Chociaż Coco szukała profesjonalnej pomocy i starała się walczyć z depresją, niestety demon w jej wnętrzu wziął nad nią górę - dodała rodzina CoCo Lee w oświadczeniu.

Fani CoCo Lee na całym świecie nie mogą uwierzyć w to, co się stało i składają liczne kondolencje bliskim zmarłej.

- CoCo Lee, wróć do nas!

- Nie mogę uwierzyć w to, co się stało.

- Nie otrzymała pomocy, na którą zasługiwała...

- Szczere wyrazy współczucia dla rodziny.

CoCo Lee była piosenkarką i autorką tekstów, zasłynęła też z ról dubbingowych, między innymi w mandaryńskiej wersji filmu Disneya "Mulan", gdzie podkładała głos Fa Mulan. Co więcej, w 2001 roku zaśpiewała podczas gali rozdania Oscarów nominowaną do statuetki piosenkę "A Love Before Time" z filmu "Przyczajony tygrys, ukryty smok".

Rodzinie i bliskim CoCo Lee składamy szczere kondolencje.

