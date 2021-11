Nie żyje 44-letni gwiazdor disco polo. O tragedii poinformowali przyjaciele z zespołu

Andrzej Adamiak nie żyje. Lider zespołu Rezerwat zmarł dziś nagle w wieku 60 lat. O śmierci muzyka poinformował jego syn, pisząc w mediach społecznościowych: Dziś przed godziną 11. nagle i przedwcześnie zmarł Andrzej Adamiak. Lider zespołu Rezerwat, a przede wszystkim mój tata. - napisał na Facebooku Bartosz Adamiak Fani zespołu są zaskoczeni tą smutną informacją i składają kondolencje rodzinie i bliskim artysty. Nie wierze 😥Wyrazy głębokiego współczucia dla rodziny i najbliższych To bardzo smutna i przykra wiadomość. Za wcześnie... Wspaniały muzyk, Rezerwat to on. Bartek, kondolencje. Twój tata zostawił po sobie naprawdę piękne dźwięki i teksty. Szkoda, że nie usłyszymy ich już nigdy na żywo. Zespół Rezerwat powstał w 1982 roku i cieszył się ogromną popularnością w latach 80., a ich piosenka „Zaopiekuj się mną” stała się prawdziwym hitem granym do dziś. Słowa do utworu napisał Andrzej Adamiak razem z Andrzejem Senarem. Kultowy utwór usłyszycie tutaj! Andrzej Adamiak miał 60 lat.