Ben Potter zmarł 8 czerwca w wieku zaledwie 40 lat. Informację o śmierci youtubera zamieściła w mediach społecznościowych jego żona, Nathalie Potter. Fani nie mogą uwierzyć w tę tragiczną wiadomość i przesyłają bliskim youtubera kondolencje i piszą słowa wsparcia.

Ben Potter prowadził w serwisie YouTube kanał Comicstorian, który cieszył się ogromną popularnością i miał ponad 3 miliony subskrybentów. Potter był też narratorem komiksów i autorem podcastu „Weekly Pull Podcast”. Youtuber cieszył się życiem i jeszcze dzień przed śmiercią opublikował nowy film na swoim kanale. 10 czerwca jego żona poinformowała, że Ben Potter zmarł dwa dni wcześniej.

Przyczyna śmierci komika nie została do tej pory ujawniona, wiadomo jednak, że był to tragiczny w skutkach wypadek.

Two days ago, on June 8th, my husband, Ben Potter, passed away in an unfortunate accident.

To many of you, he was Comicstorian, voicing stories from across multiple different mediums. To his loved ones, he was one of the best and most supportive individuals anyone could ask for.…

