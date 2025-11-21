Nie żyje 33-letni aktor. Informację o śmierci przekazał jego brat
Spencer Lofranco, aktor znany z takich produkcji jak „Jamesy Boy”, „Gotti” czy „King Cobra”, zmarł w wieku 33 lat. Do tragedii doszło 18 listopada w Kolumbii Brytyjskiej. Informację o jego śmierci przekazał brat, Santino Lofranco, za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Spencer Lofranco był aktorem, którego pierwszą filmową rolą był występ w produkcji „Dzień w Middleton” z 2013 roku. Zyskał popularność dzięki kreacji w filmie „Jamesy Boy”, gdzie wcielił się w główną rolę. W jego filmografii znajdują się również takie tytuły jak „Gotti”, „King Cobra”, „Dixieland” oraz „Home”. Mimo młodego wieku Spencer zdołał zbudować rozpoznawalność w branży filmowej, występując u boku uznanych aktorów i w produkcjach, które wzbudzały zainteresowanie krytyków oraz widzów.
Okoliczności śmierci Spencera Lofranco
Spencer Lofranco zmarł 18 listopada w Kolumbii Brytyjskiej, w Kanadzie. Miał 33 lata. Informację o śmierci przekazał jego brat, Santino Lofranco, publikując poruszający wpis w mediach społecznościowych. Do tej pory nie podano oficjalnej przyczyny śmierci aktora. Okoliczności zdarzenia pozostają niejasne. Rodzina oraz bliscy Spencera proszą o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie. Informacja o jego odejściu zszokowała fanów oraz osoby z branży filmowej.
Najważniejsze role i kariera Spencer Lofranco
W 2013 roku Spencer Lofranco zadebiutował na ekranie w filmie „Dzień w Middleton”. Rok później wystąpił w tytułowej roli w dramacie „Jamesy Boy”, który przyniósł mu rozgłos. Film ten opowiadał historię młodego chłopaka walczącego o nowe życie po pobycie w zakładzie karnym.
Do najgłośniejszych tytułów w jego dorobku należą także:
- „Gotti” – film biograficzny o jednym z najbardziej znanych gangsterów USA,
- „King Cobra” – produkcja dramatyczna oparta na faktach,
- „Dixieland” – opowieść o trudnej młodości w amerykańskim Południu,
- „Home” – dramat psychologiczny.
Spencer ceniony był za autentyczność ról i zaangażowanie w każdy projekt, w którym uczestniczył.
Co dalej z niewyjaśnioną przyczyną śmierci?
Jak podano w oficjalnym komunikacie, przyczyna śmierci 33-letniego aktora nie została jeszcze ustalona. Nie wiadomo, kiedy zostaną ujawnione szczegóły dotyczące okoliczności zdarzenia. Rodzina nie przekazała dalszych informacji na temat ewentualnego śledztwa czy autopsji.
