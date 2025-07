Tragiczna śmierć Wadazii: Raper zginął podczas zdjęć teledysku w Tarnobrzegu

Nie żyje 29-letni raper. Polski muzyk zginął podczas nagrań w Tarnobrzegu

Do dramatycznych wydarzeń doszło w Tarnobrzegu, gdzie młody raper Damian Zawada razem z ekipą filmową kręcił klip do swojego kolejnego utworu. Niestety 29-letni muzyk nie wrócił do domu. W trakcie nagrań wydarzył się tragiczny wypadek. Fani wciąż nie mogą uwierzyć w to, co się stało. Policja ujawniła wstępne ustalenia.