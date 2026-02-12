Społeczność skupiona wokół serialu „Prawdziwy Lombard” została zaskoczona tragicznymi wiadomościami, które pojawiły się na InstaStories Damiana „Ivana” Iwańczuka, jednego z twórców programu. To właśnie za jego pośrednictwem widzowie dowiedzieli się o nagłej śmierci dwóch bohaterów.

Nie żyją uczestnicy "Prawdziwego Lombardu"

Damian „Ivan” Iwańczuk poinformował fanów „Prawdziwego Lombardu”, że na ekranie nie zobaczą już Andrzeja „Gargamela” i Pana Roberta. Nie zdradził jednak szczegółów dotyczących ich odejścia, co pozostawiło widzów w poczuciu wielkiego zaskoczenia i niepewności. Na Instagramie Iwańczuka pojawiły się jedynie czarno-białe plansze ze zdjęciami bohaterów z podpisami: „Dziękujemy, Panie Robercie” oraz „Dziękujemy, Panie Andrzeju”.

Andrzej „Gargamel” był postacią, która zyskała sympatię widzów przede wszystkim swoim nietuzinkowym stylem - wyróżniał się m.in. srebrnym łańcuchem z bombką oraz oryginalnymi stylizacjami, które od pierwszych odcinków przyciągały uwagę. Stał się symbolem autentyczności i jednym z najbardziej rozpoznawalnych uczestników „Prawdziwego Lombardu”.

Pan Robert występował rzadziej, jednak również zapisał się w pamięci widzów dzięki swoim sporadycznym, ale wyrazistym scenom. Każde jego pojawienie się było zauważalne i doceniane przez społeczność serialu, która chętnie komentowała jego występy pod publikowanymi odcinkami.

Gdzie nagrywany jest "Prawdziwy Lombard"?

Serial „Prawdziwy Lombard” od 2022 roku przyciąga uwagę internautów, ukazując codzienne życie oraz wyzwania pracowników i klientów lombardu w Drezdenku. Twórcy programu postawili na realizm i oddanie prawdziwych sytuacji. Dzięki regularnie publikowanym odcinkom widzowie mogą na bieżąco śledzić różnorodne historie osób przynoszących do lombardu elektronikę, biżuterię czy sprzęty codziennego użytku. Każdy odcinek pokazuje nie tylko wymianę przedmiotów, ale również ludzkie dramaty, motywacje i życiowe zmagania. To właśnie dzięki temu program zyskał popularność i zgromadził oddaną społeczność fanów.

Poniżej możecie zobaczyć urywek jednej z ostatnich scen z udziałem Pana Andrzeja.

