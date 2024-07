Tego jeszcze nie było! W całej sprawie nie dziwi jedynie to, że sensacyjne informacje dotarły do nas ze światowej stolicy dziwnych wieści – Japonii.

Na specjalnej uroczystości w tokijskiej dzielnicy Shinjuku honorowe obywatelstwo z rąk burmistrza Kenichiego Yoshizumiego otrzymał... Król Potworów – Godzilla! Burmistrz przymknął oko na to, że Godzilla zniszczył (Godzilla to chłopak, często spotykanym błędem jest traktowanie go jak dziewczynę) zarządzaną przez niego dzielnicę już w trzech filmach. Czego się jednak nie robi dla „japońskiej dumy narodowej”, jak słynnego gada określił Yoshizumi.

A jakie są powody tego wydarzenia? Okazuje się, że zasługi Godzilli są nieocenione!

„To promowanie rozrywki, nadzór nad dzielnicą Kabukicho oraz sprowadzanie turystów z całego świata, aby podziwiali 12-metrową głowę Godzilli umieszczoną na szczycie budynku Shinjuku Toho, gdzie zjajduje się wytwórnia filmowa” - czytamy w uzasadnieniu.

A Godzilla promuje Japonię jak mało kto – filmy z jego udziałem królują na ekranach już od lat 50. ubiegłego wieku. Powstało ich ponad trzydzieści! Fani są w stanie zapłacić każde pieniądze za maskotki, gadżety czy gry komputerowe z Godzillą. Wpływu z przemysłu związanego z Godzillą warte są miliardy dolarów. Jeśli jednak nie wybieracie się w najbliższym czasie do Tokio, to już na przyszły rok studio Toho zapowiedziało kolejny film z Godzillą w roli głównej. Z obywatelem Godzillą!

