Ważna impreza? Zazwyczaj wszystkie okularnice marzyły, by choć na kilka godzin zdjąć okulary i pokazać twarz bez ramek. Zupełnie nie słusznie! Nowoczesne oprawki o różnych kształtach i kolorach sprawiają, że nie są "koniecznym" dodatkiem, ale wspanialym uzupełnieniem imprezowego looku.

Dlatego też, nawet w sylwestra nie musisz rezygnować z okularów - wręcz przeciwnie - okulary sprawią, że będziesz wyglądała niebanalnie.

Zuzanna Ziętek, stylistka marki Belutti, przygotowała kilka wskazówek jak za pomocą akcesoriów podkreślić urodę i olśnić swoim wyglądem.



- Niezależnie od tego czy wybieramy się na elegancki bal czy też na wystrzałową domówkę w noworoczną noc chcemy wyglądać wyjątkowo. Każdą kreację można urozmaicić modnymi dodatkami. Biżuteria, torebka to akcesoria, z których dobraniem zazwyczaj nie ma większych problemów, a co z okularami? – mówi Zuzanna Ziętek.



Odpowiednio dopasowane oprawki poprawiają wygląd i doskonale uzupełniają strój. Jeśli wybierasz się na elegancki bal w pięknej sukni pomyśl o oprawkach w kolorach Królowej Śniegu np. połączenie delikatnej bieli i czerni jak w kolekcji Belutti Jelly Eyewear. Takie zestawienie barw nie odwróci uwagi od makijażu, a jednocześnie będzie eleganckim dopełnieniem kreacji balowej.



Osoby wybierające się na swobodną domówkę mogą bardziej poszaleć. Jaskrawe kolory, pióra, cekiny i brokat to klucz do sukcesu.

- Sylwester to jedna z takich okazji kiedy można eksperymentować z wyglądem. Zestawianie ze sobą ekstrawaganckich kolorów pozwoli się wyróżnić. Do imprezowego stroju proponuję oprawki w najmodniejszym w tym sezonie połączeniu pomarańczy z zimową bielą z kolekcji Belutti Jelly Eyewear. – mówi Ziętek. Takie barwy rozjaśnią twarz i przykują uwagę.

Tak jak modna torebka, czy szpilki na niebotycznych obcasach, okulary mają podkreślać naszą osobowość i współgrać ze strojem. Mają być po prostu biżuterią! Dlatego raz dobrze dobrane oprawki powinny nam służyć nie tylko na sylwestra, ale także w ciągu całego roku. Warto zatem zaszaleć i wybrać niekonwencjonalne kolorowe oprawki - w końcu nie tylko podczas ostatniej nocy w roku chcemy wyglądać olśniewająco.

kj



Reklama