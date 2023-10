Magda Bereda jest jedną z gwiazd młodego pokolenia, ale zanim osiągnęła sukces była narażona na krytyczne komentarze. Podczas jednego z castingów usłyszała: "Nie masz głosu, wracaj do domu!". Te słowa zapamiętała do tej pory.

To są takie rzeczy, które zostają nam w pamięci. (...) To minęło, ja to pokonałam i jestem dumna z tego, że jestem w tym miejscu, w którym jestem. Ta sytuacja była smutna, ale utwierdziła mnie w przekonaniu, że da się. - powiedziała szczerze Magda Bereda w rozmowie z Party.pl