W środowy wieczór ruszył najbardziej znany i prestiżowy Festiwal Filmowy w Cannes. Ceremonię otwarcia uświetniła premiera chyba najbardziej oczekiwanego filmu tego roku czyli "Grace księżna Monako" z Nicole Kidman w roli głównej. Rodzina księżnej zbojkotowała film i nie pojawiła się w Cannes, ale odtwórczyni głównej roli oczywiście nie mogło zabraknąć.

Nicole zaprezentowała się w zjawiskowej sukni wysadzanej drogimi kamieniami i nikt nie mógł mieć wątpliwości, kto jest największą gwiazdą tego festiwalu. Nieoczekiwanie na czerwonym dywanie pojawiła się też młoda Kardashianka, Kendall Jenner, która na tę okazję wybrała ciekawą czarno-białą kreację. Celebrytce z oczywistych względów nie udało się przyćmić Kidman, ale amerykańskie media sugerują, że Kendall prezentowała się bardziej zachwycająco niż utytułowana aktorka. My jednak mamy co do tego poważne wątpliwości...

Zobaczcie zjawiskową Nicole Kidman i Kendall Jenner w Cannes: