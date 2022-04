Nicola Peltz zaliczyła wpadkę na ślubie z Brooklynem Beckhamem! Fani radzą: "Wytnij to ze zdjęć"

Buty sportowe na platformie są dobrym rozwiązaniem dla kobiet, które cenią sobie wygodę, a jednocześnie chcą optycznie wydłużyć swoje nogi i dodać sobie kilka centymetrów. Nadają się przede wszystkim do stylizacji casualowych, chociaż można zestawiać je także z elegancką sukienką. Buty sportowe z platformą są rozwiązaniem polecanym kobietom, które poszukują obuwia, łączącego w sobie wygodę, a jednocześnie niezniekształcającego sylwetki. Dobrze sprawdzą się także dla pań, które na co dzień przyzwyczajone do obcasów, chcą niekiedy założyć sportowe obuwie. Podstawową zaletą butów sportowych z platformą jest to, że wyszczuplają sylwetkę , optycznie wydłużają nogi, a także dodają kilka centymetrów. Lubisz styl sportowy? Koniecznie wejdź na Modago.pl i znajdź buty sportowe damskie . Tenisówki na platformie Trampki zaliczają się do uniwersalnego typu obuwia, przez co można zakładać je do różnych stylizacji. Idealnie pasują do casualowego looku : spodni, spodenek, krótkich spódnic i sukienek. Sprawdzą się one także w stylizacjach eleganckich – dobrze komponują się z eleganckimi koszulami i dżinsami. W sklepach obuwniczych dostępny jest model trampek na kilkucentymetrowej platformie w dwóch wersjach: przed i za kostkę. Sneakersy – sportowe adidasy na platformie Jednym z najpopularniejszych typów obuwia sportowego na platformie są sneakersy, które łączą w sobie cechy tradycyjnych adidasów z butami na koturnie . Zazwyczaj sięgają one za kostkę, przez co niekiedy, zamiast optycznie wydłużyć nogi, mogą je skrócić. Podobnie, jak trampki sneakersy charakteryzują się uniwersalnością – może zestawiać je praktyczne ze wszystkim. Jednakże najlepiej prezentują się w stylizacji...