New Look w kultowym smaku. Batonik Duplo i Adrian Krupa łączą klasykę z nowoczesnością

Sztywność metalicznej tkaniny w kolorze starego złota jest tylko pozorna. Udrapowany atłas przypomina metalową konstrukcję, ale w rzeczywistości jest miękki i pięknie się układa na kobiecej sylwetce. Pasek w talii podkreśla idealne proporcje klepsydry, a zderzenie mocno taliowanej góry z burzą tiulowych falban u dołu jednoznacznie przywodzi na myśl legendarny New Look Christiana Diora.

mat. prasowe

Inspiracją dla Adriana Krupy do stworzenia tej sukni, była właśnie kolekcja Diora, którą kreator naprawdę zaszokował powojenny świat. Gdy w 1947 roku cała Europa była zmęczona niedostatkiem, szarzyzną, prostotą ubrań szytych na podobieństwo mundurów, odważny projektant zaprezentował w Paryżu kolekcję tak barwną i bogatą, że kobiety oszalały na jej punkcie. Wcięta talia, uniesiony biust i spódnica z koła o obwodzie co najmniej 20 metrów? To było bardzo nieskromne i prowokujące, ale jakże potrzebne kobietom po wielu latach wyrzeczeń. Proporcje New Look natychmiast okrzyknięto ideałem kobiecej urody. Kolejne pokolenia projektantów świadomie od nich odchodzą, by zaproponować coś nowego, ale one przyciągają jak magnes i znów wracają na wybiegi, salony i ulice, bo kobiety je kochają. Wciąż powstają nowe wcielenia New Look. Jedno z nich, stworzone przez Adriana Krupę, jest niezwykle współczesne i naprawdę zachwycające.

Projektant miał jeszcze jedną inspirację, a był nim... kultowy batonik Duplo. Tak, to nie przypadek, że złoty kolor gorsetu kojarzy się z aksamitnym orzechowym kremem, a energetyczna czerwień spódnicy przywodzi na myśl kolor opakowania Duplo. Batonik cechuje wielowymiarowość smaku i zachwyca delikatną chrupkością wafelka, który warstwa po warstwie odkrywa swoje tajemnice. Batoników jest wiele, ale tylko Duplo to prawdziwy haute couture smaku. W sztuce komponowania delikatnych słodyczy już więcej osiągnąć się nie da.

Adam Pluciński

Ale marka Duplo zapragnęła jednak pójść dalej. Dlatego wspiera młodych projektantów mody, by mogli tworzyć modę bez ograniczeń, zachwycać na wybiegach i kreować trendy. Adrian Krupa przed dwoma laty wygrał prestiżowy konkurs dla młodych projektantów Fashion Designer Awards. Dał się zauważyć i w ten sposób zdobył naprawdę łaskawego mecenasa, który stwarza mu możliwość wprost nieograniczonego rozwoju. Kolekcja kobiecych strojów powstałych z inspiracji smakiem Duplo jest dowodem na to, że sztuka nie uznaje ograniczeń, kontrasty lubią się przyciągać, a współgranie różnych wymiarów i poruszenie wszystkich zmysłów gwarantuje niezapomniane wrażenia.

Materiał powstał we współpracy z marką Duplo