1 stycznia 2026 roku Netflix Polska zaskoczył swoich subskrybentów jedną z największych noworocznych aktualizacji katalogu. W tym samym dniu na platformie pojawiło się aż 19 nowych tytułów - 11 filmów i 8 seriali. To wyjątkowa kombinacja oryginalnych produkcji oraz znanych filmów i seriali na licencji.

11 filmów i 8 seriali - pełna lista nowości na Netflix

Tak szeroki pakiet premier jednego dnia to wydarzenie bez precedensu w historii platformy na polskim rynku. Netflix zdecydowanie chce rozpocząć 2026 rok z impetem, oferując treści dostosowane do różnych grup wiekowych i gustów odbiorców. Wśród nowości znalazły się zarówno emocjonujące finały długo wyczekiwanych seriali, jak i klasyczne filmy, które wielu widzów zna i ceni. Na liście noworocznych premier znalazły się:

Oryginalne produkcje Netflixa:

  • „Stranger Things: Sezon 5 - Finał”;
  • „Dr. Seuss: Czerwona ryba, niebieska ryba: Sezon 2”;
  • „Mój koreański chłopak”;
  • „O krok za daleko”;
  • „Zakochani w pracy”;
  • „Czas much”.

Produkcje na licencji:

  • „50 pierwszych randek”;
  • „Jak ugryźć 10 milionów”;
  • „Tylko jeden”;
  • „Cudowne ręce: Opowieść o Benie Carsonie”;
  • „Słychać dzwony”;
  • „Hellboy”;
  • „Mój chłopak się żeni”;
  • „Obietnica”;
  • „28 dni”;
  • „Pierwsza gwiazdka”;
  • „To nie jest kolejna komedia dla kretynów”.

Nowe sezony seriali:

  • „Strażak Sam: Sezon 15”
    „The Good Doctor: Sezon 7”

Oryginalne hity Netflixa - co zadebiutowało 1 stycznia?

Wśród oryginalnych produkcji, które pojawiły się 1 stycznia 2026 roku, na szczególną uwagę zasługuje finałowy sezon serialu „Stranger Things”. Sezon 5 to zamknięcie wieloletniej historii bohaterów z Hawkins, który z pewnością przyciągnie rzesze fanów z całego świata, w tym również z Polski.

„Dr. Seuss: Czerwona ryba, niebieska ryba: Sezon 2” to kolejna odsłona animacji skierowanej do najmłodszych widzów. Natomiast „Mój koreański chłopak”, „O krok za daleko”, „Zakochani w pracy” i „Czas much” reprezentują różne gatunki - od romantycznych opowieści po tajemnicze historie, które zapewnią emocje na długie wieczory.

