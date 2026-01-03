Netflix Polska 2026 z potężnym uderzeniem. Pojawiło się 19 premier naraz
Netflix Polska rozpoczął 2026 rok z ogromnym rozmachem. Już 1 stycznia do oferty trafiło aż 11 filmów i 8 seriali – zarówno nowe oryginalne produkcje, jak i znane hity na licencji. Tego nikt się nie spodziewał!
1 stycznia 2026 roku Netflix Polska zaskoczył swoich subskrybentów jedną z największych noworocznych aktualizacji katalogu. W tym samym dniu na platformie pojawiło się aż 19 nowych tytułów - 11 filmów i 8 seriali. To wyjątkowa kombinacja oryginalnych produkcji oraz znanych filmów i seriali na licencji.
11 filmów i 8 seriali - pełna lista nowości na Netflix
Tak szeroki pakiet premier jednego dnia to wydarzenie bez precedensu w historii platformy na polskim rynku. Netflix zdecydowanie chce rozpocząć 2026 rok z impetem, oferując treści dostosowane do różnych grup wiekowych i gustów odbiorców. Wśród nowości znalazły się zarówno emocjonujące finały długo wyczekiwanych seriali, jak i klasyczne filmy, które wielu widzów zna i ceni. Na liście noworocznych premier znalazły się:
Oryginalne produkcje Netflixa:
- „Stranger Things: Sezon 5 - Finał”;
- „Dr. Seuss: Czerwona ryba, niebieska ryba: Sezon 2”;
- „Mój koreański chłopak”;
- „O krok za daleko”;
- „Zakochani w pracy”;
- „Czas much”.
Produkcje na licencji:
- „50 pierwszych randek”;
- „Jak ugryźć 10 milionów”;
- „Tylko jeden”;
- „Cudowne ręce: Opowieść o Benie Carsonie”;
- „Słychać dzwony”;
- „Hellboy”;
- „Mój chłopak się żeni”;
- „Obietnica”;
- „28 dni”;
- „Pierwsza gwiazdka”;
- „To nie jest kolejna komedia dla kretynów”.
Nowe sezony seriali:
- „Strażak Sam: Sezon 15”
„The Good Doctor: Sezon 7”
Oryginalne hity Netflixa - co zadebiutowało 1 stycznia?
Wśród oryginalnych produkcji, które pojawiły się 1 stycznia 2026 roku, na szczególną uwagę zasługuje finałowy sezon serialu „Stranger Things”. Sezon 5 to zamknięcie wieloletniej historii bohaterów z Hawkins, który z pewnością przyciągnie rzesze fanów z całego świata, w tym również z Polski.
„Dr. Seuss: Czerwona ryba, niebieska ryba: Sezon 2” to kolejna odsłona animacji skierowanej do najmłodszych widzów. Natomiast „Mój koreański chłopak”, „O krok za daleko”, „Zakochani w pracy” i „Czas much” reprezentują różne gatunki - od romantycznych opowieści po tajemnicze historie, które zapewnią emocje na długie wieczory.
