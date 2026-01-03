1 stycznia 2026 roku Netflix Polska zaskoczył swoich subskrybentów jedną z największych noworocznych aktualizacji katalogu. W tym samym dniu na platformie pojawiło się aż 19 nowych tytułów - 11 filmów i 8 seriali. To wyjątkowa kombinacja oryginalnych produkcji oraz znanych filmów i seriali na licencji.

11 filmów i 8 seriali - pełna lista nowości na Netflix

Tak szeroki pakiet premier jednego dnia to wydarzenie bez precedensu w historii platformy na polskim rynku. Netflix zdecydowanie chce rozpocząć 2026 rok z impetem, oferując treści dostosowane do różnych grup wiekowych i gustów odbiorców. Wśród nowości znalazły się zarówno emocjonujące finały długo wyczekiwanych seriali, jak i klasyczne filmy, które wielu widzów zna i ceni. Na liście noworocznych premier znalazły się:

Oryginalne produkcje Netflixa:

„Stranger Things: Sezon 5 - Finał”;

„Dr. Seuss: Czerwona ryba, niebieska ryba: Sezon 2”;

„Mój koreański chłopak”;

„O krok za daleko”;

„Zakochani w pracy”;

„Czas much”.

Produkcje na licencji:

„50 pierwszych randek”;

„Jak ugryźć 10 milionów”;

„Tylko jeden”;

„Cudowne ręce: Opowieść o Benie Carsonie”;

„Słychać dzwony”;

„Hellboy”;

„Mój chłopak się żeni”;

„Obietnica”;

„28 dni”;

„Pierwsza gwiazdka”;

„To nie jest kolejna komedia dla kretynów”.

Nowe sezony seriali:

„Strażak Sam: Sezon 15”

„The Good Doctor: Sezon 7”

Oryginalne hity Netflixa - co zadebiutowało 1 stycznia?

Wśród oryginalnych produkcji, które pojawiły się 1 stycznia 2026 roku, na szczególną uwagę zasługuje finałowy sezon serialu „Stranger Things”. Sezon 5 to zamknięcie wieloletniej historii bohaterów z Hawkins, który z pewnością przyciągnie rzesze fanów z całego świata, w tym również z Polski.

„Dr. Seuss: Czerwona ryba, niebieska ryba: Sezon 2” to kolejna odsłona animacji skierowanej do najmłodszych widzów. Natomiast „Mój koreański chłopak”, „O krok za daleko”, „Zakochani w pracy” i „Czas much” reprezentują różne gatunki - od romantycznych opowieści po tajemnicze historie, które zapewnią emocje na długie wieczory.

