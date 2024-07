Adam "Nergal" Darski będzie jednym z jurorów nowego muzycznego show w telewizji publicznej "The Voice of Poland". Muzyka zobaczymy na antenie od września. On sam zapewnia, że będzie ciekawie!

Reklama

- Będę pierwszym blackmetalowym jurorem w tego typu programie. Wiem, że mój udział wywoła skrajne reakcje. Ale o to chodzi w muzyce, prawda? Im bardziej skrajne głosy, tym lepiej. Szykuje się niezła zabawa - wyjawił wokalista "Twojemu imperium".

Jednym zdaniem - będzie ciekawie!

Reklama

(ac)