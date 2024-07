Kiedy Nergal rozstał się z Dodą, u jego boku pojawiła się kolejna blond piękność , Sonia Sarvar. Niestety, według najnowszych informacji, związek jurora „The Voice of Poland” i modelki nie przetrwał próby czasu. Nie oznacza to jednak, że Adam Darski jest teraz singlem!

Okazuje się bowiem, że muzyk od ponad miesiąca spotyka się z Dominiką „Wodzianką”!

W „Dzień Dobry TVN” pojawiła się informacja, według której Nergal odnalazł szczęście u boku hostessy występującej w show Kuby Wojewódzkiego. O ich romansie zrobiło się głośno kilka dni temu, kiedy to w ostatnim odcinku programu Wojewódzkiego Dominika pocałowała byłego narzeczonego Dody!

Pasują do siebie?

