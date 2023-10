Nieskażona przyroda, urzekające krajobrazy, zachwycające zakątki, intrygujące legendy… i gwiazdy! Taki właśnie jest Węgrów leżący na pograniczu Podlasia i Mazowsza. Choć nie jest duży, zdecydowanie ma się czym pochwalić. Z Węgrowa pochodzą dwie wyjątkowe dziewczyny, o których na pewno nie raz już słyszeliście!

Nela Zawadzka z The Voice Kids

Pierwsza z nich to Nela Zawadzka – finalistka The Voice Kids. Ta niewysoka dziewczynka o potężnym, rockowym głosie porwała publiczność i zachwyciła jurorów, brawurowo wykonując „Meluzynę” Małgorzaty Ostrowskiej i „Co mi panie dasz” Beaty Kozidrak i zespołu Bajm. Występów Neli nie da się zapomnieć. Z pewnością usłyszymy o niej jeszcze nie raz!

Mariola Zenik ze "Złotek"

Drugą znaną mieszkanką Węgrowa jest mistrzyni Europy Mariola Zenik – zawodniczka ze słynnej mistrzowskiej drużyny „Złotek”. Za swoje osiągnięcia otrzymała Złoty Krzyż Zasługi oraz wiele nagród indywidualnych, w tym w 2006 roku nagrodę dla najlepszej polskiej siatkarki. Sportsmenka wróciła do Węgrowa po zakończeniu kariery i uważa, że to najpiękniejsze miejsce na Ziemi – idealne do życia i wychowywania dzieci.

Atrakcje w Węgrowie

Dwie fantastyczne, niezwykle utalentowane osoby w jednej, niedużej miejscowości – nieźle, prawda? Obie kochają Węgrów i okolice nad życie. Nic dziwnego: zdecydowanie jest za co! Malownicza, wijąca się wśród łąk rzeka Liwiec (Nela nazywa ją „Leniwcem”), porywające widoki z Sowiej Góry, bezkresne łąki i pastwiska, zakątki, w których można poczuć harmonię z naturą, wspaniała kuchnia regionalna, unikatowe zabytki, wśród których jest piękny zamek z… żółtą (a nie białą!) damą – atrakcji jest tu tyle, że trudno je opisać w kilku zdaniach. Ciekawostka: w Węgrowie od 100 lat działa zakład ludwisarski, który przy pomocy tradycyjnych, stosowanych od wieków metod odlewa dzwony, bijące nie tylko w całej Polsce, ale także w wielu krajach Europy, a nawet Azji, Afryki i Ameryki. Dzwony z Węgrowa powędrowały nawet do Nowej Gwinei!

I jeszcze jedna: w nieskażonej przez cywilizację węgrowskiej krainie produkowane są uwielbiane przez Polaków, delikatne i w 100% naturalne serki twarogowe Almette. Czy wiedzieliście, że robi się je w Polsce, i to w tak pięknym zakątku – wprost idealnym miejscu do produkcji zdrowej żywności? Teraz już wiecie!

Serki, które tak chętnie jemy na śniadanie, kolację i nie tylko, z pasją i zaangażowaniem wytwarzają mieszkańcy Węgrowa i okolic. Dzięki ich pracy my mamy pyszne jedzenie, a oni oraz ich rodziny – razem to ponad tysiąc osób! – stałe utrzymanie, dzięki któremu nie muszą szukać zatrudnienia gdzie indziej, na przykład za granicą. Serki Almette są robione z najwyższej jakości polskiego mleka, które jest dostarczane przez okolicznych rolników – firma, która je produkuje, od lat współpracuje z ponad 500 gospodarstwami z Mazowsza i Podlasia. Nie tylko kupując od nich mleko, ale także wspierając ich modernizację, rozbudowę i zakup urządzeń, dzięki którym zwierzęta mają się świetnie.

Byliście kiedyś w Węgrowie? Jeśli nie, to czas nadrobić zaległości!

