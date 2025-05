29 maja 2025 roku odbyło się spotkanie Karola Nawrockiego, kandydata na urząd Prezydenta RP wspieranego przez Prawo i Sprawiedliwość, ze Sławomirem Mentzenem, liderem partii Konfederacja. Rozmowa miała miejsce w Warszawie. Spotkanie było kontynuacją wcześniejszych rozmów pomiędzy środowiskiem Konfederacji a sztabem Karola Nawrockiego.

W swoim wpisie w mediach społecznościowych Sławomir Mentzen określił rozmowę jako „dobrą i merytoryczną”. Dodał, że rozmawiano „o sprawach ważnych dla Polski”, choć nie podał szczegółów dotyczących przebiegu spotkania. Dzięki wspólnemu zdjęciu wiemy, co znajdowało się na stole podczas rozmowy,

Tym razem Mentzen spotkał się jedynie przy wodzie, która stała na stoliku obok niego i Karola Nawrockiego, jak widzimy na opublikowanym przez polityków zdjęciu. Wcześniej członek Konfederacji podzielił się wrażeniami po rozmowach z kandydatami i stwierdził, że nie widzi „absolutnie żadnego powodu, żeby głosować na Rafała Trzaskowskiego”. Ostatecznie jednak nikomu nie przekazał poparcia.

Jestem głęboko przekonany, że macie swoje rozumy. Naprawdę nikt wam nie musi mówić, na kogo macie głosować. Doskonale wiecie, do kogo wam jest bliżej i zagłosujcie tak, jak mówi wam wasze sumienie

Jestem przekonany, że pomogłem wam w dokonaniu wyboru na tyle, na ile mogłem — że dobrze wykorzystałem ten czas między pierwszą i drugą turą. Przybliżyłem wam obydwu kandydatów, zmusiłem ich do tego, żeby się trochę lepiej zaprezentowali. I to wy musicie podjąć decyzję, co z tym zrobicie

wyjaśnił Menztzen.