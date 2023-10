Marzysz o pięknej, pełnej blasku skórze i włosach tak lśniących i gładkich jak te, którymi zachwycała syrenka Ariel? Nie idź drogą na skróty! Postaw na naturalną pielęgnację, dopasowaną do twoich potrzeb i nadchodzącej, najgorętszej pory roku.

Reklama

Nie wiesz, jakie produkty powinny znaleźć się w twojej kosmetyczce? Sprawdź nasze propozycje!

Na dzień dobry: krem do twarzy na lato

Krem stosowany latem musi spełniać kilka funkcji - przede wszystkim nawilżać i odżywiać cerę, ale także zabezpieczać ją przed szkodliwym promieniowaniem UV. Dodatkowo warto sprawdzić, czy produkt ma w składzie cenne witaminy i minerały, szczególnie potrzebne suchej i odwodnionej skórze. To bardzo ważne w okresie wiosenno-letnim - regularne aplikowanie kremu na twarz minimalizuje ryzyko poparzeń, przebarwień i spowalnia proces starzenia się skóry.

Mat. prasowe

Tym z was, które poszukują właśnie takiego, wielozadaniowego kosmetyku polecamy Lady Sunshine marki Be The Sky Girl – krem do twarzy z SPF 25, bazujący na filtrach mineralnych. To produkt bogaty w witaminy, olejki i naturalne wyciągi, świetnie współgrający z każdym typem skóry. Lady Sunshine chroni przed promieniowaniem UVA i UVB, jest niesamowicie lekki, świetnie się wchłania, nie bieli i nadaje się do stosowania pod makijaż, również mineralny. Do tego, wspaniale pachnie egzotycznymi owocami. Po prostu: bajka!

Zawsze pod ręką: różane serum

Mgiełki nawilżające od kilku lat królują w naszych letnich kosmetyczkach. Za co je kochamy? Przede wszystkim za uniwersalne działanie. To naprawdę niezastąpiony kosmetyk, który przydaje się w wielu sytuacjach. Jego pojedyncza aplikacja daje przyjemne uczucie orzeźwienia i ukojenia, nawilża, jak również dostarcza spragnionej skórze niezbędnych składników odżywczych.

Mat. prasowe

Naszym ostatnim hitem, jeśli chodzi o mgiełki jest Mist N’Roses, czyli różane serum w płynie. To absolutny must have do torebki - podróżnej, plażowej, tej „na miasto" i do pracy. Nawilża skórę i odświeża makijaż, a wstawiony do lodówki przed użyciem, będzie waszym ulubieńcem w gorące dni. Podobnie, jak krem wspaniale pachnie - aromaty róży z nutką lawendy to czysta esencja kobiecości i zmysłowości.

Kiedy tylko masz ochotę: olejowo-cukrowy peeling do ciała

Oczyszczanie i masaż ciała za pomocą peelingu cukrowego to prosty zabieg, który każda z nas może zafundować sobie w domowym zaciszu. Przepięknie wygładza skórę, dodaje blasku i ujędrnia. Do tego, rewelacyjnie odżywia - stosowany regularnie sprawia, że pomarańczowa skórka i rozstępy stają się mniej widoczne.

Mat. prasowe

Pachnie wakacjami - wiatrem znad oceanu i egzotyczną plażą. Pina Colada to rewelacyjny peeling olejowo-cukrowy, wprost stworzony do pielęgnacji opalonej skóry. Świetnie oczyszcza, usuwa martwy naskórek, doskonale nawilża, delikatnie natłuszcza i ujędrnia. Już po pierwszym zastosowaniu wygładzi i odświeży skórę, a dzięki zawartości masła i olejów dodatkowo ją odżywi. Lepiej być nie może! :)

Po kąpieli i przed imprezą: mus do ciała

Mus do ciała to fantastyczna alternatywa dla masła czy balsamu. Głęboko odżywia, nawilża i rozświetla skórę, nie pozostawiając na niej tłustego filmu. Latem, podczas którego chętnie odsłaniamy nogi i ramiona, jest wprost niezastąpiony!

Zobacz także

Mat. prasowe

Słodycz i świeżość letnich, czerwonych owoców doprawiona delikatną, zmysłową nutą wanilii. Oto Sweet Life – mus do ciała, który nawilża i delikatnie natłuszcza, sprawiając, że nasze ciało staje się cudownie miękkie i gładkie. To prawdziwa bomba składników odżywczych - znajdziemy w nim m.in. masło shea, masło mango, olej chia i kwas hialuronowy. Jego zapach długo się utrzymuje - może być więc alternatywą dla perfum. Dodatkowo, dzięki delikatnym drobinkom Mica, pięknie rozświetlą opaloną skórę.

W trosce o twoją fryzurę: serum do olejowania do włosów

Przed szkodliwym działaniem promieni UV warto chronić nie tylko skórę, ale również włosy. Dlatego, w upalne, słoneczne dni, szczególnie jeśli wybierasz się na plażę, sięgaj po olejek, mgiełkę lub serum. Taki kosmetyk nie tylko zabezpieczy włosy przed słońcem, ale także ochroni je przed wiatrem i słoną wodą.

Mat. prasowe

Oil My God to świetny olejek zarówno na co dzień, jak i na plażę. Chroni włosy przed słońcem i słoną wodą, wspaniale wygładza i nabłyszcza. Zawarta w nim mieszanka olejów wzbogacona witaminą E, rozmarynem i roślinnymi ekstraktami z kokosa szybko i skutecznie regeneruje nawet silnie przesuszone włosy. Cudo.

Spodobała ci się marka Be The Sky Girl? Koniecznie odwiedź stronę betheskygirl.com! Znajdziesz tam jeszcze więcej kosmetycznych perełek! Powstają w oparciu o naturalne składniki, są wegańskie i cruelty-free. Wszystko po to, aby dbać o ciebie i planetę :)

Reklama

Artykuł powstał z udziałem marki Be The Sky Girl.