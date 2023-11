Córka Nataszy i jej męża, Janusza Józefowicza, idzie w ślady rodziców. Ma już za sobą debiut na wielkiej scenie:

W drodze do szkoły śpiewa na pamięć hity z radia. Ma też za sobą debiut teatralny. Zagrała w spektaklu małą Politę. Tuż przed ostatnim spektaklem przed wakacjami, na chwilę przed wyjazdem do Korei potrzebowaliśmy błyskawicznego zastępstwa za małą Polę. Pomyślałam o Kalinie. Powiedziałam jej: Kalinko znasz ten spektakl, znasz wszystkie piosenki, spróbuj. Poczuła się potrzebna i postanowiła spróbować. Początkowo bardzo się krępowała. Choć to ja byłam bardziej zestresowana od niej. W przeddzień spektaklu nie mogła zasnąć. Bała się, że się pomyli widzowie będą się z niej śmiać. Tymczasem dostała owacje. Była taka szczęśliwa, a rodzice tacy dumni. Teraz regularnie gra Politę na zmianę z koleżanką. To pierwsze jej kroki, jeśli jej się spodoba, to nie będę jej bronić - mówiła Natasza w rozmowie z Fleszem rok temu.