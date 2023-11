Urlop to świetny czas na to, aby nadrobić książkowe zaległości. Podczas wakacji mamy także więcej czasu na oglądanie ulubionych seriali. Z kolei długie podróże pozwalają sięgnąć po płyty, które umknęły nam w natłoku zajęć. Jeśli szukacie rekomendacji, koniecznie sprawdźcie, co poleca Natasza Urbańska. Artystka w rozmowie z "Fleszem" zdradziła swoje ulubione tytuły. Zobaczcie poniżej!

Reklama