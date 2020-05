Natalia z "Rolnik szuka żony" pokazała zdjęcie Ilony z tajemniczym mężczyzną! "To nie Adrian" napisała pod fotką! 

Natalia i Ilona z "Rolnik szuka żony" w towarzystwie znajomych wybrały się na weekend nad morze. W sieci pojawiły się zdjęcia z ich wspólnego wypadu, a jedną z fotek skomentowała Diana- kandydatka Seweryna z szóstej edycji hitu TVP. Diana myślała, że Ilonie towarzyszy Adrian, ale Natalia szybko odpisała, że to wcale nie jest rolnik! Kim więc jest tajemniczy mężczyzna obok Ilony?

Natalia i Ilona spędziły weekend nad morzem

Natalia, Ilona czy Diana z ostatniej edycji programu "Rolnik szuka żony" są świetnym dowodem na to, że w programie można znaleźć nie tylko wielką miłość, ale również prawdziwą przyjaźń. Chociaż od zakończenia show minęło już wiele miesięcy, to Natalia, Ilona czy właśnie Diana wciąż utrzymują ze sobą kontakt i co jakiś czas pokazują w sieci wspólne zdjęcia. Teraz okazuje się, że wspólny weekend spędziły Natalia i Ilona! Na plaży obok Ilony siedział tajemniczy mężczyzna...

- Coż za piekna para w tle😍 ślicznie 😍 bawcie sie dobrze😉- skomentowała Diana.

- to nie Adrian 🙂- odpisała Natalia.

- ups🙊- odpowiedziała Diana.

Wszystko wskazuje na to, że Adrian nie pojechał z Iloną nad morze. Rolnik podczas relacji na InstaStories pokazywał zdjęcia ze swojego gospodarstwa. Kim więc jest mężczyzna ze zdjęcia opublikowanego przez Natalię? Byłe uczestniczki programu "Rolnik szuka żony" tego nie zdradziły, ale w komentarzach jedna z internautek sugerowała, że może to być partner Natalii.

Zobaczcie sami zdjęcia opublikowane przez Natalię z "Rolnik szuka żony"!

Natalia pokazała zdjęcia ze spotkania z Iloną.

Byłe uczetniczki programu "Rolnik szuka żony" wybrały się nad morze.