Natalia z "Rolnik szuka żony" pokazała zdjęcia z sesji ślubnej. "Kochana żono to były wspaniałe chwile"

Natalia z "Rolnik szuka żony" pod koniec lipca wzięła ślub. Na weselu pojawiło się kilku przyjaciół, których poznała w miłosnym show TVP. Wśród zaproszonych gości byli także także Adrian i Ilona. Adrian z zawodu jest fotografem i to właśnie on zrobił parze młodej romantyczną ślubną sesję. Natalia właśnie pochwaliła się efektami:

Najlepszy fotograf jaki może być to Ty 🙂❤️ - pochwaliła rolnika.

Zobaczcie przepiękne zdjęcia Natalii i jej męża Macieja okiem Adriana Berkowicza.

Natalia z "Rolnik szuka żony" pokazała zdjęcia z sesji ślubnej

Natalia z "Rolnik szuka żony" pokazała przepiękne zdjęcia z romantycznej sesji ślubnej. Autorem zdjęć jest Adrian Berkowicz, którego panna młoda poznała w 6. edycji "Rolnik szuka żony", w której oboje brali udział.

Natalia nie znalazła miłości w programie, ale zyskała kilku przyjaciół, o czym świadczyła ich obecność podczas najważniejszego dnia w jej życiu. Na ślubie Natalii i Macieja pojawili się m. in. Ilona i Adrian oraz Jakub.

Adrian Berkowicz zawodowo zajmuje się również fotografią m. in. ślubną więc nic dziwnego, że to właśnie jemu Natalia powierzyła uwiecznienie jednego z najpiękniejszych dni w swoim życiu. Teraz również my możemy zobaczyć efekty tej sesji:

@adrianberkowicz dziękujemy za przepiękne zdjęcia i piękna pamiątkę 🙂najlepszy fotograf jaki może być to Ty 🙂❤️

Pamiątkowa sesja została wykonana na plaży. Tylko spójrzcie ile na tych zdjęciach jest miłości oraz radości!

Kochana żono. To były wspaniałe chwile❤️ - napisał mąż Natalii

Trudno o lepsze podsumowanie!

Natalia z "Rolnik szuka żony" pokazała kilka zdjęć z sesji ślubnej.

Panna Młoda w dniu ślubu miała na sobie sukienkę, która kosztowała 779 zł! Natalia wyglądała zjawiskowo

Instagram

Natalia i jej aktualny mąż poznali się niedługo po jej udziale w "Rolnik szuka żony". Ich ślub odbył się pod koniec lipca.