Małżeństwo rosyjskiej o modelki Natalii Vodianovej i brytyjskiego miliardera Justina Portmana do tej pory uchodziło za idealne. Niestety, po 9 latach okazało się, że para zdecydowała się na rozstanie. Modelka nie chciała wypowiadać się na ten temat. Pozwoliła sobie jedynie na krótkie wyznanie w "Vogue'u".

Reklama

- To naprawdę smutne. Nie chcieliśmy o tym mówić. Wciąż nie chcemy. Nasze dzieci dobrze wiedzą, co jest grane. Jest OK. Wciąż jest to bardzo wrażliwy punkt, więc staramy się robić wszystko najbardziej przyjaźnie jak to możliwe. Dlatego nie chciałabym o tym mówić w ogóle. Nie sądzę, że kiedykolwiek będę chciała, bo to sprawa między mną a moim mężem". - wyznała.

Powodem rozstania pary jest nowy mężczyzna w życiu pięknej Vodianovej. Modelka przyznała w "Evening Standard", że takowy się pojawił.

Reklama

Szkoda, bo o swoim związku Natalia do tej pory opowiadała niemal jak o bajce.



daks