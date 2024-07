Natalia Kukulska już na dniach urodzi! Artystka chciałaby, żeby tylko to się nie stało w święta, ani w sylwestra! Dlatego spokojnie spędza ostatnie dni przed rozwiązaniem i cieszy się świątecznym nastrojem. Kukulska ubrała choinkę i pochwaliła się na Instagramie jak ona wygląda. Prosto i bez przepychu! Zobaczcie. Przy okazji możemy zobaczyć jaki salon ma wokalistka.

Kukulska napisała pod tym zdjęciem "oczekujemy". Pytanie czy na święta, a może jednak na przyjście na świat jej córeczki Laury? Jakiś czas temu Natalia zamieściła rysunek, który podsumowuje jak się czuje. Jak tykająca bomba :). I tak powiedziała o tym kiedy ma się urodził jej "Laurka".

Już teraz Kukulska skupia się tylko na czekaniu na swoje trzecie dziecko.

Wszystko zależy od tego, jak Laura się ułoży. Podchodzę do tego z większym spokojem niż kiedyś. Na wyprawkę zostawiłam sobie dwa ostatnie tygodnie. Też nie dajmy się zwariować. Pamiętam swoje pierwsze baby shower. Byłam wtedy na Florydzie na wakacjach. I zwariowałam – „tym smaruj piersi”, „to do lodówki wkładaj”... Miałam wszystko i pojechałam z tym do szpitala, a w szpitalu: „Coś ty wzięła? Masz jakiś T-shirt?” - tak mówiła o swoim pierwszym porodzie.