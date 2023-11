Natalia Kukulska opublikowała w sieci zdjęcie najmłodszej córki! Trzecie dziecko wokalistki urodziło się blisko trzy lata temu. Mała Laura przyszła na świat dokładnie 5 stycznia 2017 roku. Radosną nowinę przekazała wówczas sama Natalia Kukulska, która pokazała, jaka niespodzianka czekała na nią po powrocie ze szpitala.

Dziś córeczka artystki jest już dużą dziewczynką, która za nieco ponad dwa miesiące będzie świętować trzecie urodziny. Od narodzin Laury dumna mama chętnie publikuje na Instagramie zdjęcia swojej córeczki. Teraz pokazała jej najnowszą fotkę! Laura to cała mama?

Natalia Kukulska pokazała zdjęcie córki

Natalia Kukulska opublikowała zdjęcie, które rozczuliło internautów. Na fotografii jej córeczka spaceruje za rękę z małym chłopcem. I chociaż mała Laura jest odwrócona tyłem do aparatu fotograficznego, to internauci już komentują, że dziewczynka to kopia Natalii Kukulskiej. Wszystko przez fryzurę dziewczynki!

Ach ta jesień romantyczna... działa w każdym wieku. ????????????- napisała Natalia Kukulska.

Jak na fotkę zareagowali internauci? Fani artystki zwrócili uwagę na burzę loków na głowie małej Laury.

- Włoski po mamusi ❤️

- Ale Laurka ma piękne włosy! ????

- Jak mała Kukułaaaa!!! ????????????

- Ma córeczka piękne włosy po mamie ???? - komentowali internauci.

Zobaczcie sami, jak wyrosła córka Natalii Kukulskiej! Spójrzcie również na modną stylizację Laury! Narzutka w kratę to prawdziwy hit tej jesieni.

Córka wokalistki już wkrótce skończy trzy lata