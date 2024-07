Natalia Kukulska z show-biznesem związana jest od dzieciństwa. Już jako kilkuletnia dziewczynka stała się wielką gwiazdą, która po latach wciąż ma wierne grono fanów. Kukulska unika afer i dość rzadko pokazuje się na oficjalnych imprezach. Niestety, jakiś czas temu piosenkarka stała się bohaterką wielu artykułów dotyczących jej konfliktu z bratem. Pikej, który próbował zaistnieć w świecie muzycznym próbował różnych sposobów, aby stać się wielką gwiazdą. Po serii doniesień na temat rodzeństwa Natalia Kukulska wydała nawet oświadczenie w którym przyznała, że od kilku lat nie utrzymuje kontaktów z Pikejem. Zobacz: Kukulska wydała mocne oświadczenie w sprawie Pikeja

Po jakimś czasie sprawa ucichła. Do czasu kiedy piosenkarka pochwaliła się nowym utworem. Media próbowały dopatrzeć się podobieństw w tekście do poczynań jej brata.

- W czepku urodzony, wokół siebie robi szum. W samozachwyt uzbrojony, zdradza go zbyt pewny chód. Na życia szachownicy wszystkie ruchy pionków zna, z nikim się nie liczy, z życia czerpie aż do dna- słyszymy we fragmencie utworu.