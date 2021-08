Natalia Kukulska po 21 latach małżeństwa szczerze o mężu! "Bycie w związku to wyzwanie"

Natalia Kukulska rzadko chwali się swoimi pociechami w sieci. Z okazji Dnia Dziecka zrobiła jednak wyjątek i pokazała zdjęcie swojej najmłodszej córeczki Laury. Dziewczynka skończyła niedawno dwa latka! Tylko spójrzcie na urocze zdjęcie, jakim pochwaliła się dumna mama. Natalia Kukulska z córeczką Piosenkarka w 2000 roku wyszła za mąż za Michała Dąbrówkę. Para doczekała się trójki dzieci: 19-letniego Janka, 14-letniej Anny i 2-letniej Laury. Kukulska w przeciwieństwie do swoich koleżanek z branży rzadko udostępnia zdjęcia pociech w sieci. Myślicie, że gdyby zaczęła, to dwuletnia Laura przebiłaby swoją popularnością 2-letnią Klarę Lewandowską? Mogłoby być bardzo ciekawie! Rok temu o tej samej porze... Dzień dziecka niech się święci... Niech one, te dzieci, nie rosną tak szybko - napisała Kukulska na Instagramie. Zobacz także: Natalia Kukulska odkryła niepublikowane dotąd taśmy ze swoimi rodzicami. Jakie tajemnice kryją? Fotografia Natalki na hamaku z córką bardzo przypadła fanom do gustu. - Przeurocze to zdjęcie <3 - Kocham! - Prawda ❤️ - Pięknie 💖♥️♥️♥️za szybko ten czas leci Natalio. Buziaki dla was wszystkich - pisali fani. Zobaczcie zdjęcie Natalki z córeczką. Czy powinna wstawiać do sieci więcej takich zdjęć? Wyświetl ten post na Instagramie. Rok temu o tej samej porze... Dzień dziecka niech się święci... Niech one, te dzieci, nie rosną tak szybko!🤡 Post udostępniony przez Natalia Kukulska (@natalia.kukulska) Maj 31, 2019 o 3:13 PDT...