Natalia Kukulska wraz z innymi wielkimi gwiazdami oddadzą hołd Annie Jantar i Jarosławowi Kukulskiemu podczas koncertu, który odbędzie się już 26 maja. Dzień przed ojciec Natalii świętowałby również 75. urodziny. Na warszawskim Torwarze wystąpią m.in. Kuba Badach, Kayah czy Daria Zawiałow.

To będzie strzał emocji prosto w serce... Ale nie bójcie się. Ten koncert to świadectwo o życiu, uchwyconej jego garści, która dzięki pamięci trwa do dziś. Dźwięki, interpretacje, współbrzmienia i wspomnienia, które nie zostawiają obojętnym… to wzruszenie i oczyszczenie. To sentymentalny powrót do minionych lat, pokazujący ponadczasowość pewnych wartości - zarówno muzycznych jak i ludzkich. - napisała na Instagramie gwiazda.