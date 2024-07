Natalia Kukulska o wyprawce dla dziecka!

Natalia Kukulska zdradziła, czy jest już gotowa na narodziny trzeciego dziecka! Gwiazda pomimo swojego stanu ma mnóstwo zobowiązań zawodowych. Aktualnie wokalistka jurorowała w popularnym "The Voice of Poland", przed nią jeszcze kilka koncertów, a okazuje się, że wyprawka nie została jeszcze skompletowana. Natalia Kukulska jednak nie przejmuje się tym za bardzo i na razie cieszy się swoim stanem. Wyznała, że wkrótce usiądą z mężem i na spokojnie wybiorą rzeczy dla córeczki:

Ja w ogóle nie miałam okazji tego przemyśleć i się przygotować. Może to, że już mam małe doświadczenie w postaci dwójki dzieci, to spowodowało, że mam większy luz i dystans. Myślę, że jestem gotowa na to w inny sposób, może nie mam tej wyprawki, ale teraz żyjemy w innych czasach - wyznała w rozmowie z Party.pl