Natalia Kukulska jest nową trenerkę w programie "The Voice of Poland". Gwiazda przekonała się już, że show TVP 2 nie jest sprawiedliwe:

Miałam taką sytuacje, kiedy nie odwróciłam się i trudno mi powiedzieć dlaczego, bo być może wcześniej ktoś był lepszy. A widziałam w oczach tej uczestniczki, że chce do mnie, ale pomyślałam, że kiedyś ją ukradnę, że przyjdzie na nas czas. [...] Sprawiedliwości w tym programie nie ma, mówię to do naszych uczestników, którzy mogą poczuć się urażeni naszymi wyborami, decyzjami... - mówi Natalia Kukulska.