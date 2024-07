Wczoraj rozpoczął się Warsaw Fashion Weekend, co oznacza, że przez najbliższe dwa dni w Soho Factory pojawi się sporo gwiazd. W dniu otwarcia, jednym z ważniejszych pokazów była np. prezentacja kolekcji sukienek Violi Śpiechowicz, na której nie mogło zabraknąć największej fanki jej talentu - Natalii Kukulskiej. Swoją fascynację modowymi trendami wyraziła także znana z dobrego gustu Marika, prowadząca "The Voice of Poland".

Reklama

Obie gwiazdy zdecydowały się na pastele. Marika wybrała sukienkę bez ramiączek, ale z kapturem w odcieniu słonecznym odcieniu, którą zestawiła z powracającymi do łask szpilkami nude. Natalia wybrała płaszczyk w kolorze wyblakniętej cytryny, pod którym miała bluzę pod kolor. Wyrazistości stylizacji dodały piaskowe legginsy z beżowym wzorem i żółte szpilki peep-toe.

Takie zestawy zobaczymy w tym roku na salonach jeszcze nie raz. Która z gwiazd wypadła lepiej? Zagłosujcie:

Reklama

A tak na Warsaw Fashion Weekend ubrały się pozostałe gwiazdy: