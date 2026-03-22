Wokół programu "Nasz nowy dom" od lat krążą legendy, a pytanie telewidzów mnożą się z sezonu na sezon. Ostatnio na swoim profilu na Instagramie prowadząca program Elżbieta Romanowska zdradziła, że podawana przez lata informacja nie jest zgodna z prawdą. Widzowie mogą się zdziwić.

Elżbieta Romanowska obnaża prawdę o "Nasz nowy dom"

W programie "Nasz nowy dom" największe wrażenie robią przede wszystkim gruntowne remonty, które ekipa przeprowadza w zaledwie kilka dni. W mediach od lat powtarzana była informacja, jakoby programowe metamorfozy nieruchomości trwały zaledwie 5 dni. Jednak Elżbieta Romanowska przekazała na Instagramie informację, zgodnie z którą remonty realizowane są w jeszcze krósztym czasie.

Absolutnie te remonty nie są robione w pięć dni, bo tak naprawdę robione są właściwie w cztery, czasami w trzy i trzy czwarte wyznała Romanowska.

Prowadząca programu nie zostawiła tego jednak bez słów komentarza.

No bo jeden dzień to jest ten czas, kiedy poznajemy rodzinę, kiedy opowiadają nam swoją historię i tak naprawdę zostaje niewiele czasu tylko na to, żeby zabezpieczyć prywatne rzeczy naszych bohaterów i ewentualnie powynosić wszystkie meble dodała Romanowska.

Nie jest to jednak jedyna informacja związana z programem "Nasz nowy dom", która w ostatnich dniach obiegła media. Do sieci trafiły zdjęcia zdewastowanego domu, co momentalnie wywołało poruszenie wśród fanów telewizyjnego show - Polsat skomentował informacje ws. zdewastowanego mieszkania.

Nowe odcinki "Nasz nowy dom" wróciły 5 marca

5 marca "Nasz nowy dom" wrócił na antenę Polsatu z nową porcją odcinków. Program poprowadzi niezmiennie Elżbieta Romanowska, a w ekipie pojawiają się: Maciej Pertkiewicz, Marta Kołdej i Jakub Babik, kierownicy budowy Wiesław Nowobilski i Przemysław Oślak oraz Darek Stolarz Wardziak.

