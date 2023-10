Nadchodzący Dzień Kobiet to idealna okazja do celebracji piękna. Po raz pierwszy w historii Prosecco do sprzedaży trafił różowy wariant tego wina. Posmakuj GANCIA Prosecco D.O.C Rose i zaskocz wyjątkową kobietę tym pięknym prezentem. By nastroić się na piękno, wystarczy się jedynie dobrze rozejrzeć.

UNIKALNY SMAK I WYJĄTKOWE OPAKOWANIE

GANCIA jako jeden z pierwszych producentów na świecie wprowadziła na rynek Prosecco D.O.C Rose. To wino musujące tworzone przy udziale winogron szczepów Glera i Pinot Nero i fermentowane wtórnie w stalowych tankach przez pełne dwa miesiące. Jego smak to charakterystyczny dla wina prosecco owocowo-kwiatowy bukiet, z dodatkiem aromatów z czerwonych owoców: truskawek i malin. Wielowymiarowy smak oraz jasny, delikatnie różowy kolor, świetnie współgra ze smakami kuchni śródziemnomorskiej, idealne jako aperitif, wzniesienie toastu w ważnej chwili czy jako prezent dla bliskiej osoby.

DOSTRZEŻ PIĘKNO

Piękno odgrywało zawsze kluczową rolę w historii marki GANCIA, kształtowaniu się jej charakteru, a także produkcji i promocji jej win Nie bez powodu hasłem marki jest „Nastrój się na piękno!”, które podkreśla wyjątkowy styl życia. Zachęca do patrzenia na świat by dostrzec piękno we wszystkich aspektach, a żeby je zobaczyć wystarczy się tylko rozejrzeć. Marka swoje wymiary piękna wyraża przez piękno tradycji i piękno produktu w wyjątkowym opakowaniu. To także piękno chwili, jakie przeżywamy, kiedy w gronie przyjaciół i bliskich delektujemy się smakiem wariantów marki GANCIA. To wreszcie piękno samego wina, o wyjątkowym kolorze i delikatnych bąbelkach.