Nastoletnia Paulina Krupińska podczas wyborów Foto Models Poland 2004

Paulina Krupińska piastuje obecnie tytuł najpiękniejszej Polki. Może i aktualna miss nie pojawia się zbyt często na salonach, jednak jej każda obecność zostaje zauważona. Wszystko za sprawą obowiązków jakie niesie ze sobą korona. W końcu już za niespełna pół roku wybory Miss Universe.

Paulina w show-biznesie odnajduje się znakomicie. W końcu pracuje w nim od 14-stego roku życia. Nam udało się znaleźć w sieci fotki nastoletniej Krupińskiej z czasów jej pierwszego sukcesu, którym było wygranie konkursu Foto Models Poland w 2004 roku. To właśnie to wyróżnienie otworzyło obecnej miss drzwi do kariery w świecie mody.

Na jednym z forów internetowych skupiających pasjonatów tematyki związanej z wyborami miss pojawiło się kilka archiwalnych fotek ze zgrupowania finalistek konkursu Foto Models Poland 2004. Widzimy na nich m.in. jak debiutującą w roli modelki Paulina pozuje w kostiumie kąpielowym. Już wtedy było widać, że obiektyw aparatu ją uwielbia.

