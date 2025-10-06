Karol Nawrocki niejednokrotnie udowodnił, że zawsze stara się wywiązywać z danego słowa. Prezydent odwiedził Wolanów w województwie mazowieckim, gdzie spotkał się z uczniami miejscowej podstawówki. Zgodnie ze złożoną obietnicą zjadł z nimi kebaba, a następnie obejrzał mecz miejscowej drużyny Jaguar. Nagranie z wizyty błyskawicznie obiegło sieć i stało się viralem.

Uczniowie zaprosili Karola Nawrockiego na kebaba

1 września 2025 roku prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką uczestniczył w inauguracji roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wolanowie, w powiecie radomskim (woj. mazowieckie).

Po oficjalnej części uroczystości podeszła do niego grupa uczniów z nietypową propozycją. Podczas krótkiej rozmowy, zarejestrowanej i opublikowanej w mediach społecznościowych, prezydent zgodził się wrócić do Wolanowa na kebaba - pod warunkiem że nagranie zdobędzie cztery polubienia. Jak obiecał - tak zrobił.

Karol Nawrocki zjadł kebaba z uczniami. Nagranie hitem sieci

Miesiąc po szkolnej inauguracji prezydent Karol Nawrocki ponownie odwiedził Wolanów, dotrzymując obietnicy danej uczniom. Spotkał się z młodzieżą i wspólnie z nimi zjadł lokalnego kebaba, co wywołało spore poruszenie zarówno wśród mieszkańców, jak i w internecie. Uwagę wielu osób przykuł swobodny strój prezydenta - zamiast oficjalnego garnituru pojawił się w skórzanej kurtce i czapce z daszkiem, co nadało całemu spotkaniu nieformalny i przyjazny charakter.

Nagranie z wizyty prezydenta w miejscowym fast foodzie błyskawicznie obiegło sieć. Internauci są zachwyceni postawą głowy naszego państwa, a swój podziw tłumnie wyrażali w komentarzach.

Normalny facet, bo z ludźmi trzeba żyć

Niesamowitego mamy teraz prezydenta. Nie pamiętam, żeby jakiś prezydent był tak blisko ludzi. To będzie najlepsze 10 lat prezydentury dla Polski

To się nazywa prezydent wszystkich Polaków! czytamy pod nagraniem.

