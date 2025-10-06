Nastolatkowie zaprosili prezydenta na kebaba. Nagranie hitem sieci
Prezydent Karol Nawrocki odwiedził Wolanów w Mazowieckiem, by spełnić obietnicę daną uczniom szkoły podstawowej. Wrócił na kebaba po tym, jak ich film na TikToku zdobył cztery polubienia. Nagranie z wizyty prezydenta w miejscowym fast foodzie podbiło sieć.
Karol Nawrocki niejednokrotnie udowodnił, że zawsze stara się wywiązywać z danego słowa. Prezydent odwiedził Wolanów w województwie mazowieckim, gdzie spotkał się z uczniami miejscowej podstawówki. Zgodnie ze złożoną obietnicą zjadł z nimi kebaba, a następnie obejrzał mecz miejscowej drużyny Jaguar. Nagranie z wizyty błyskawicznie obiegło sieć i stało się viralem.
Uczniowie zaprosili Karola Nawrockiego na kebaba
1 września 2025 roku prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką uczestniczył w inauguracji roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wolanowie, w powiecie radomskim (woj. mazowieckie).
Po oficjalnej części uroczystości podeszła do niego grupa uczniów z nietypową propozycją. Podczas krótkiej rozmowy, zarejestrowanej i opublikowanej w mediach społecznościowych, prezydent zgodził się wrócić do Wolanowa na kebaba - pod warunkiem że nagranie zdobędzie cztery polubienia. Jak obiecał - tak zrobił.
Karol Nawrocki zjadł kebaba z uczniami. Nagranie hitem sieci
Miesiąc po szkolnej inauguracji prezydent Karol Nawrocki ponownie odwiedził Wolanów, dotrzymując obietnicy danej uczniom. Spotkał się z młodzieżą i wspólnie z nimi zjadł lokalnego kebaba, co wywołało spore poruszenie zarówno wśród mieszkańców, jak i w internecie. Uwagę wielu osób przykuł swobodny strój prezydenta - zamiast oficjalnego garnituru pojawił się w skórzanej kurtce i czapce z daszkiem, co nadało całemu spotkaniu nieformalny i przyjazny charakter.
Nagranie z wizyty prezydenta w miejscowym fast foodzie błyskawicznie obiegło sieć. Internauci są zachwyceni postawą głowy naszego państwa, a swój podziw tłumnie wyrażali w komentarzach.
Normalny facet, bo z ludźmi trzeba żyć
Niesamowitego mamy teraz prezydenta. Nie pamiętam, żeby jakiś prezydent był tak blisko ludzi. To będzie najlepsze 10 lat prezydentury dla Polski
To się nazywa prezydent wszystkich Polaków!
