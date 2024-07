Pierwsze oficjalne statystyki oglądalności programu "Top Model. Zostań modelką" zostały właśnie opublikowane. Wynika z nich, że II edycja show cieszy się większym zainteresowaniem niż poprzednia. Zmagania dziewczyn, które marzą o pracy na wybiegach śledziło we wrześniu średnio 2,62 miliona widzów (o 330 tysięcy więcej niż rok temu).



Co ciekawe, ze statystyk opublikowanych w serwisie Wirtualne Media wynika, że nastolatki niechętnie oceniają przygody swoich rówieśniczek. Główną widownię "Top Model. Zostań modelką" stanowią kobiety w przedziale wiekowym 55-59 lat. Z nieoficjalnych źródeł wiadomo, że najczęściej pochodzą one ze wsi i małych miasteczek i mają wykształcenie podstawowe.



Spodziewaliście się, że program Tyszki, Wolińskiego, KKP i Dżołany ma taki target?



chimera

