W wieku zaledwie 20 lat odszedł Cameron Boyce. Idol nastolatek zmarł we śnie. Aktor od dłuższego czasu chorował, jednak nigdy nie skarżył się na swój stan zdrowia. Gwiazdor Disneya był bardzo aktywny zawodowo. Pod koniec lipca 2019 roku miała mieć premiera filmu z udziałem aktora "Descendants 3", czyli "Następcy 3". Zdecydowano o odwołaniu pokazu, w którym Cameron wcielał się w Carlosa...

Czy film pomimo śmierci 20-latka zostanie wyświetlony?

Cameron Boyce znany jest z takich hitów jak m.in. "Jeszcze większe dzieci", "Jesse" "Duże dzieci" czy "Lustra". Gwiazdor Disneya w filmach zaczął występować w wieku 9 lat. Aktor cieszył się wielką popularnością i nie mógł narzekać na brak propozycji zawodowych. W 2015 roku Cameron przyjął role zagrania Carlosa w filmie "Następcy". Produkcja okazała się tak wielkim hitem, że dwa lata później nakręcono kolejną część a w tym roku miała ukazać się trzecia.

Nagła śmierć aktora spowodowała odwołanie premiery filmu, która była zaplanowana na koniec lipca.

Jesteśmy dumni z bycia częścią dorobku filmowego Camerona Boyce'a i możliwości pokazania jego talentu na wielkim ekranie, jednak odwołujemy premierę filmu "Następcy 3". Zamiast pokazu firma Walt Disney przekaże pieniądze na rzecz "Thirst Project" - organizacji, w której udzielał się Cameron Boyce - brzmi komunikat Disneya dla "Page Six".

Fundacja "Thirsty Project" zajmuje się dostarczaniem wody pitnej do miejsc, w których wciąż jej brakuje. Cameron Boyce był osobiście zaangażowany w projekt. W ostatnim wywiadzie dla portalu "Haute Living" mówił nawet o pomaganiu.

(...) Zmiana czyjegoś życia pozytywnie zmienia również twoje na lepsze. Wiele osób ma serce do pomagania, ale wiele nie wie, jak to zrobić. Staram się być pomostem dla tych ludzi - czy to oznacza zaangażowanie ich w jedną z moich kampanii, czy też zainspirowanie ich, pokazując im plan zaangażowania innych. - powiedział gwiazdor.