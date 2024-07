NASA ustaliła nowe znaki zodiaku! Do tej pory myślałeś, że jesteś Rakiem, Strzelcem czy Wagą? Niestety, musimy Cię zmartwić, ale wszystko uległo zmianie. Ba! Doszedł nawet nowy znak zodiaku - Wężownik, który przypada na końcówkę roku.

NASA ustaliła nowe znaki zodiaku! Jest też nowy znak - Wężownik

Znaki zodiaku, które do tej pory znaliśmy były ustalone już w starożytności. Od tamtej pory jednak Układ Słoneczny uległ zmianie, a NASA postanowiła zmienić obecne znaki zodiaku. Naukowcy oszacowali, że gwiazdozbiorów jest 13, a nie 12 tak jak do tej pory wszyscy sądzili. W związku z tym pojawił się nowy znak - Wężownik, a pozostałe przesunęły się mniej więcej o miesiąc. A jaka jest osoba spod znaku Wężownika? Posiada szósty zmysł do interpretowania snów, lubi ciszę i spokój, a poza tym wykazuje się dużą kreatywnością. Osoba urodzona pod tym znakiem ma też artystyczną duszę, potrzebę poszerzania horyzontów i pogłębiania wiedzy.

Wężownik to typowy introwertyk. Jeśli natomiast zainteresuje go jakiś temat to ciężko mu przerwać. Poza tym jest inteligenty, pomysłowy i ma dużą intuicję. Jednak dość często budzi niechęć otoczenia.

Sprawdź, czy Twój znak zodiaku uległ zmianie!

Koziorożec: 20 stycznia – 16 lutego

Wodnik: 16 lutego – 11 marca

Ryby: 11 marca – 18 kwietnia

Baran: 18 kwietnia – 13 maja

Byk: 13 maja – 21 czerwca

Bliźnięta: 21 czerwca – 20 lipca

Rak: 20 lipca – 10 sierpnia

Lew: 10 sierpnia – 16 września

Panna: 16 września – 30 października

Waga: 30 października – 23 listopada

Skorpion: 23 listopada – 29 listopada

Wężownik: 29 listopada – 17 grudnia

Strzelec: 17 grudnia – 20 stycznia

I jak? Podziel się z nami, jaki masz teraz znak zodiaku! U nas w redakcji wszyscy mamy mieszane uczucia, bo trochę przyzwyczailiśmy się do swoich starych znaków zodiaku!

Naukowcy z NASA ogłosili nowe znaki zodiaku