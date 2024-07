Naomi Campbell słynie z agresywnego charakteru. Tym razem jednak, jej złość wydaje się być całkowicie uzasadniona. A wszystko przez reklamę czekolady Cadburry. Na billboardach pojawiła się tabliczka czekolady zanurzona w drogich kamieniach. Hasło reklamowe brzmi: „Z drogi Naomi, w mieście jest nowa diva“.

- Jestem zszokowana. To przykre być opisaną jako czekolada, nie tylko dla mnie, ale i dla wszystkich czarnych kobiet i czarnych ludzi. Nie znajduję w tym żadnego humoru. To obraźliwe i krzywdzące. – powiedziała modelka i zaczęła zastanawiać się nad udaniem się w tej sprawie do sądu. Poparła ją jej matka i organizacja dbająca o prawa kolorowych Operation Black Vote.



- Ta rasistowska reklama bardzo mnie zmartwiła. Czy ci ludzie myślą, że mogą obrażać czarnych, a my tak po prostu się na to zgodzimy? Mamy 21 wiek, a nie lata 50. –wyznała Valerie Morris, matka modelki.

Organizacja Operation Black Vote zwróciła się już do firmy z żądaniem wystosowania przeprosin i wycofania reklamy. Firma ją wycofała i wydała oświadczenie, w którym zapewniła, że pomysł w zasadzie miał być żartobliwy, nie rasistowski.

Ale czy takie uzasadnienie wystarczy?

