Koszykarze amerykańskiej ligi NBA nie tylko świetnie zarabiają, ale nie muszą też robić nic innego oprócz grania w koszykówkę. Dosłownie nic. Mają nawet ludzi od wyrzucania kubków po tym jak się z nich napiją w trakcie meczu. Cóż, Paul George zapomniał, że jest na igrzyskach, a nie w NBA.

Paul George forgot he's not playing in the NBA right now ???????????? #TeamUSA pic.twitter.com/BeV8nOE3CM

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) August 8, 2016