Sezon wiosna-lato 2019 zaskakuje mnogością trendów! Na wybiegach pojawiają się lniane ubrania, wzór paisley, animal print w nowej odsłonie, a kolorem lata będzie musztardowy żółty. A to nie wszystko! Gdzie znaleźć najmodniejsze ubrania i nie wydać na nie fortuny? W F&F! Marka uważnie obserwuje światowe tendencje, co najlepiej widać w jej nowej, wiosenno - letniej kolekcji 2019. Została zaprojektowana tak, by bez żadnych kompromisów i niezależnie od okazji wyglądać oraz czuć się, jak milion dolarów!

Niezbędnik letniej garderoby

Nie od dziś wiadomo, że w upalne dni najlepiej sprawdzą się lniane stylizacje. W letniej kolekcji F&F znajdziesz tę tkaninę w wielu wydaniach - od romantycznego stylu boho po uniwersalną elegancję. Len opanował kombinezony, sukienki, szorty i koszulki, dlatego każda z nas znajdzie coś dla siebie!

Mat.prasowe

Bermudy F&F - 49,99 zł, spodnie F&F - 69,99 zł, sukienka F&F - 59,99 zł.

Kolor wiosny i lata 2019? Musztarda!

W tym sezonie ten ciepły, ale jednocześnie niezwykle intrygujący odcień podbił świat mody! Marka F&F dobrze o tym wie, dlatego w swojej ofercie proponuje nam nie tylko musztardowe sukienki i kombinezony, ale także ramoneski czy torebki! Jak najlepiej podkreślić tą niezwykłą barwę? Łącz ją z równie modnymi kolorami ziemi, bielą lub czernią. Nawet mały, żółty akcent w twojej stylizacji wyróżni cię z tłumu!

Mat.prasowe

Kombinezon F&F - 79,99 zł, sukienka hiszpanka F&F - 89,99 zł, kurtka ramoneska F&F- 139,99 zł, bluzka hiszpanka F&F - 59,99 zł.

Czas na neon

Neonowe total looki zdominowały wybiegi, a projektanci zafundowali nam konkretną dawkę tych odważnych barw - od słonecznej cytryny przez soczystą pomarańcz, aż po intensywny róż. W tym sezonie warto postawić na neon od stóp do głów i to dosłownie! F&F oferuje szeroki wybór bluzek, sukienek, kostiumów kąpielowych oraz dodatków właśnie w tym odcieniu! Jeśli nasza propozycja wydaje ci się zbyt odważna, przełam się i zacznij małymi krokami - wybierz jeden element w neonowym odcieniu. Uważaj, apetyt rośnie w miarę jedzenia. :)

Mat.prasowe

Spodnie F&F- zł - 49,99 zł, T-shirt F&F - 44,99 zł, japonki F&F - 19,99 zł, bluzka F&F - 44,99 zł.

Nadruk paisley

Grube, wyraźne paski oraz tropikalne nadruki wzbogacone zostały o pastele i elementy inspirowane sztuką użytkową. To połączenie utworzyło eklektyczną mieszankę paisley. Jesteśmy pewne, że ubrania z tym printem zrewolucjonizują twoją letnią garderobę! Połącz je z eleganckimi akcesoriami, jak np. stylową torebką-koszykiem, modnymi klapkami oraz wyrazistą biżuterią, a staniesz się ikoną stylu boho!

Mat.prasowe

Bluzka F&F - 59,99 zł, sukienka F&F - 99,99 zł.

Kombinezonowy zawrót głowy

W tym sezonie posiadanie przynajmniej jednego kombinezonu to niemal obowiązek. Znajdziesz je w nowej kolekcji F&F! Dostępne są modele z krótkim i długim rękawem i nogawkami, o różnych fasonach, krojach oraz odcieniach. Pamiętaj, że kombinezon możesz stylizować na wiele sposobów - z obcasami stanie się elegancki, a jeśli dobierzesz do niego klapki całość będzie niezobowiązująca, ale zawsze supermodna!

Mat.prasowe

Kombinezon khaki F&F -129,99 zł, czarny kombinezon F&F - 99,99 zł, kombinezon w paski F&F - 89,99 zł.

Do gry wraca tie dye

Ten motyw to ukłon w stronę lat 90., więc jeśli chcecie być trendy to w waszej garderobie powinny znaleźć się ubrania z tym wzorem. Tie-dye najlepiej łączyć z jeansem lub bielą, natomiast należy unikać miksowania go z innymi printami. Ten motyw to modny powrót do przeszłości i przypomina nam o cudownych, nastoletnich latach. Jesteśmy na tak!

Mat.prasowe

Kombinezon F&F - 69,99 zł, sukienka F&F - 59,99 zł, kombinezon F&F - 79,99 zł.

Nowa odsłona „animal print”

Zwierzęce wzory podbiły wybiegi już w poprzednim sezonie, jednak ten trend różni się od klasycznego animal printu. Teraz również będziemy nosić panterkę, wężowy wzór czy zebrę, ale w wersji neonowej! Animal print najlepiej sprawdzi się na imprezę albo na plażę. Gwarantujemy, nikt nie przejdzie obok ciebie obojętnie!

Mat.prasowe

Bermudy F&F - 59,99 zł, sukienka F&F - 59,99 zł, sukienka F&F - 34,99 zł, japonki F&F - 19,99 zł.

Baza damskiej szafy? Sukienka!

Sukienki nigdy nie wychodzą z mody, szczególnie w sezonie wiosna-lato. Dlatego warto w nie inwestować! W ofercie marki F&F znajdziemy kolorowe sukienki mini, midi i maxi, więc każda z nas może wybrać coś dla siebie. Najmodniejsze modele? Te w wyrazistych kolorach albo wzorach. Pamiętaj, że teraz królują zwierzęce motywy oraz print paisley! Natomiast fanki klasyki i minimalizmu, zakochają się w prostych, lnianych sukienkach z dużymi guzikami.

Mat.prasowe

Czerwona sukienka F&F- 129,99 zł, sukienka we wzór paisley F&F - 99,99 zł, sukienka w boho wzór F&F - 99,99 zł, musztardowa sukienka F&F - 89,99 zł.

Najmodniejsza torebka? Koszyk!

Na co powinnyśmy postawić w tym sezonie? Na pewno na shoppery z plecionki i koszyki ze słomy, które ponownie będą hitem lata. Takie modele określamy jako wielozadaniowe! Świetnie sprawdzą się na spacerze, zakupach oraz przełamią twój biurowy look. Dodadzą letniego sznytu oraz dziewczęcości każdej stylizacji!

Mat.prasowe

Słomiany koszyk F&F - 69,99 zł, torebka shopperka F&F - 89,99 zł, torebka F&F - 64,99 zł.

Klapki, must-have na lato 2019

Przyznajemy się, że uwielbiamy ten trend! Nikogo nie trzeba przekonywać, że gwarantują modny look, a przede wszystkim wygodę. Szczególnie doceniamy klapki na płaskiej podeszwie i wykonane z miękkiego materiału. Klasyka nigdy nie wychodzi z mody, dlatego w tym sezonie warto polować na czarne i beżowe modele. Jeśli lubisz małe szaleństwa, wybierz klapki ze zwierzęcym motywem albo z neonowym wykończeniem!

Mat.prasowe

Klapki F&F - 39,99 zł, klapki z klamerką F&F - 49,99 zł.

Materiał powstał we współpracy z marką F&F