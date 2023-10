Lato daje nam pole do popisu, jeśli chodzi o oryginalne stylizacje. Nieskrępowana radość z ciepła, słońca i beztroskiej atmosfery zachęcają, by eksperymentować ze stylem. Co roku pojawiają się też nowe trendy. W tym sezonie do łask wracają lata ’90. Pamiętacie wzorzyste koszule, szerokie spodnie o długości ¾ i niewielkie torebki na ramię? Warto wyciągnąć je z szafy lub poszperać w garderobie mamy! A co z butami? Najmodniejszy fason sezonu znajdziecie w nowej kapsułowej kolekcji Jenny Fairy!

Hit sezonu: sandały na geometrycznym obcasie

Dodatki to coś, co podkręca każdą stylizację i sprawia, że nawet w prostych jeansach można wyglądać obłędnie. Szukając butów na sezon letni, warto zajrzeć do Jenny Fairy. Najnowsza kolekcja kapsułowa Midday Coctail to hołd złożony sile dodatków, a królują w niej buty na oryginalnym obcasie.

Pierwszy model buta z odkrytym palcem wyróżnia się fantazyjnym, odwróconym obcasem – węższym u góry, a szerszym u dołu, oraz łańcuchem oplatającym kostkę. Do wyboru mamy odcienie bieli, czerni, beżu i miedzi. Drugi model buta – z zakrytymi palcami i ostrym noskiem – można wybrać w bieli, czerni i miedzi. Oryginalny obcas łączy się tu z grubszym paskiem przy pięcie.

Co jeszcze znajdziemy w kolekcji?

Nasycone barwy, zaskakujące kadry, architektoniczne formy tła, które współgrają z oryginalnymi kształtami akcesoriów. Lekkie, pełne humoru, zadziorne portrety obrazują wakacyjne dolce far niente, tyle że w pełnym przepychu wydaniu to znak rozpoznawczy Midday Coctail.

Oprócz stylowych sandałów, marka Jenny Fairy proponuje dwa modele torebek, które dopełnią letnie stylizacje. Modne bagietki w rozmiarze XS przyciągają wzrok złotymi łańcuchami, wpisując się w klimat niewymuszonej elegancji letniego koktajlu.

Kolekcja kapsułowa jest już dostępna w sklepach stacjonarnych CCC, online na ccc.eu oraz w aplikacji CCC

